Aviso importante: un reciente fallo de un tribunal federal en EE. UU. ha devuelto la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes que han enfrentado violencia doméstica, trata de personas y otros delitos violentos en ese país. Un juez generó impacto al decidir restaurar temporalmente protecciones legales fundamentales que, según los defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido suprimidas a inicios de este 2026. Aquí, más información sobre este anuncio clave.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: fallo restaura estas protecciones a extranjeros, ¿a quiénes beneficia?

Según lo expuesto en Los Angeles Times, un juez federal en California emitió el último martes 19 de mayo una orden que bloquea partes de una política de la administración Trump, vigente desde enero del 2025, la cual permitía a las autoridades migratorias realizar arrestos y deportaciones de manera más agresiva contra personas que solicitaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), así como contra quienes accedían a los programas de Visa U y Visa T.

inmigrantes en EE. UU.: fallo restaura estas protecciones a extranjeros, ¿a quiénes beneficia?

Cabe precisar que esta decisión también certificó clases nacionales de sobrevivientes con solicitudes migratorias pendientes, y otorgó protecciones temporales mientras se desarrolla la demanda.

El caso, conocido como Immigration Center for Women and Children v. Mullin, fue impulsado por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, luego de que se reportara un incremento en los arrestos y deportaciones de sobrevivientes que ya habían solicitado protecciones legales a través de programas federales destinados a víctimas de abuso y trata.

Los defensores del fallo lo consideran una victoria crucial para los inmigrantes vulnerables que temen denunciar delitos y buscar asistencia. Por su parte, Rebecca Brown, abogada supervisora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, afirmó lo siguiente: “Este fallo envía un mensaje claro: el gobierno no puede arrestar, detener y deportar a sobrevivientes inmigrantes que tienen el derecho legal de permanecer en este país”.

¿Qué más ordenó el tribunal al DHS?

El tribunal en EE. UU. instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a facilitar el retorno a Estados Unidos de tres demandantes que habían sido deportados previamente. Entre ellos se encuentra una sobreviviente de violencia doméstica, referida en los documentos judiciales como Carmen F.

Tal como revelaron las autoridades, Carmen y su hijo pequeño fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita previamente agendada, a pesar de que contaban con una solicitud de Visa U en trámite. Tras su deportación, se alega que, al llegar a su país de origen, fue confrontada por su agresor, quien la forzó a regresar con él.