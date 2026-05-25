- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Andrey Rublev
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Brooklyn Park: hombre fue ARRESTADO tras agresiva pelea que terminó en APUÑALAMIENTO y HERIDOS
Un hombre fue privado de su libertad tras un apuñalamiento ocurrido en Walmart. La pelea, que tuvo lugar dentro de la tienda, generó caos y temor.
Este 24 de mayo, se produjo una confrontación en un Walmart de Brooklyn Park, la cual terminó en un apuñalamiento, según las autoridades. Como resultado del hecho, un hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. ¿Qué más se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: Trump EXPULSARÍA de inmediato de EE. UU. a este grupo, incluso si tienen Green Card
Alerta en Walmart: hombre fue arrestado tras pelea que terminó en apuñalamiento y dejó heridos
Recientemente, 'kstp.com' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre este hecho violento. El caso se registró en un Walmart cercano a Lakeland Avenue North, donde la policía de Brooklyn Park respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 22.19 horas.
Walmart: hombre fue arrestado tras pelea que terminó en apuñalamiento y heridos.
Según los informes, al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres involucrados en el altercado: uno de ellos portaba un cuchillo, mientras que el otro presentaba una herida de arma blanca en el abdomen. No obstante, no se reveló la identidad de ninguno. Asimismo, no se difundió más información personal.
Cabe precisar que las autoridades locales informaron que uno de los hombres fue detenido de inmediato, mientras que el otro fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Los investigadores señalaron que ambos individuos se conocían y que la indagación sobre el suceso sigue en desarrollo.
¿Por qué Walmart es tan popular en Estados Unidos?
La tienda estadounidense se ha consolidado como una de las empresas más reconocidas en ese país, por sus precios accesibles, su amplia gama de productos y la facilidad de compra que ofrece a sus clientes.
Asimismo, como la mayor corporación minorista del mundo, la compañía ha logrado una posición dominante en el mercado estadounidense, sustentada en diversas estrategias clave que han impulsado su éxito.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: Trump EXPULSARÍA de inmediato de EE. UU. a este grupo, incluso si tienen Green Card
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes titulares de licencias de conducir en EE. UU.: EXPONDRÁN datos CLAVES sobre estos conductores en California
- 3
ALERTA MÁXIMA, solicitantes de ciudadanía, asilo, DACA y Green Card: USCIS llama de URGENCIA a miles de inmigrantes AHORA, ¿por qué?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90