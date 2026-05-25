Este 24 de mayo, se produjo una confrontación en un Walmart de Brooklyn Park, la cual terminó en un apuñalamiento, según las autoridades. Como resultado del hecho, un hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. ¿Qué más se sabe al respecto?

Alerta en Walmart: hombre fue arrestado tras pelea que terminó en apuñalamiento y dejó heridos

Recientemente, 'kstp.com' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre este hecho violento. El caso se registró en un Walmart cercano a Lakeland Avenue North, donde la policía de Brooklyn Park respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 22.19 horas.

Walmart: hombre fue arrestado tras pelea que terminó en apuñalamiento y heridos.

Según los informes, al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres involucrados en el altercado: uno de ellos portaba un cuchillo, mientras que el otro presentaba una herida de arma blanca en el abdomen. No obstante, no se reveló la identidad de ninguno. Asimismo, no se difundió más información personal.

Cabe precisar que las autoridades locales informaron que uno de los hombres fue detenido de inmediato, mientras que el otro fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Los investigadores señalaron que ambos individuos se conocían y que la indagación sobre el suceso sigue en desarrollo.

¿Por qué Walmart es tan popular en Estados Unidos?

La tienda estadounidense se ha consolidado como una de las empresas más reconocidas en ese país, por sus precios accesibles, su amplia gama de productos y la facilidad de compra que ofrece a sus clientes.

Asimismo, como la mayor corporación minorista del mundo, la compañía ha logrado una posición dominante en el mercado estadounidense, sustentada en diversas estrategias clave que han impulsado su éxito.