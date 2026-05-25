Municipalidad de Lima lanza convocatoria laboral: ofrece puestos de trabajo con sueldo de S/ 3000

Si está en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó una convocatoria de trabajo con un atractivo sueldo de 3 mil soles. El puesto que se solicita es de supersivor de inspectores y los postulantes deben cumplir los requisitos.

Mediante las plataformas de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima se compartió más información sobre esta oferta de trabajo. Asimismo, se informó que las postulaciones solo estarán disponibles hasta el martes 26 de mayo, por lo que si está interesado (a), revise los requerimientos que se solicitan:

CV documentado con experiencia

Estudios técnicos concluidos (cualquier especialidad) o ser exsuboficial de las fuerzas armadas o policía nacional.

2 años de experiencia

Copia de DNI

Código de Cuenta Interbancaria (CCI)

RUC activo y habido

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Certiadulto

Convocatoria laboral para puesto de superviso de inspectores en Lima.

Por otro lado, se indicó que el curriculum vitae debe ser enviado a través del correo electrónico: mbailly@munlima.gob.pe. Mientras que el Certiadulto solicitado se puede obtener de manera gratuita en la plataforma del Ministerio de Trabajo (dale clic aquí), pero para ello debe contar con una cuenta.

¿Cuáles son las funciones de un supervisor de inspectores?

Un supervisor de la Municipalidad de Lima se encarga de coordinar, dirigir y supervisar las labores que realizan los inspectores en distintos operativos y acciones de fiscalización dentro de la ciudad. Su función principal es garantizar que se cumplan las ordenanzas, normas de seguridad y disposiciones administrativas establecidas por la comuna. Entre sus principales funciones destacan:

Supervisar el trabajo del personal de inspectores durante operativos en calles, mercados, comercios y espacios públicos.

Coordinar acciones de fiscalización relacionadas con comercio ambulatorio, transporte, limpieza pública, licencias y seguridad ciudadana.

Verificar que los inspectores cumplan correctamente los procedimientos y protocolos establecidos.

Elaborar informes sobre incidencias, intervenciones y resultados de los operativos.

Organizar horarios, rutas y distribución del personal de fiscalización.

Atender y reportar denuncias ciudadanas relacionadas con incumplimientos de normas municipales.

Coordinar con otras áreas municipales y entidades como serenazgo, policía o defensa civil cuando sea necesario.

Capacitar y orientar al equipo de inspectores sobre normativas y procedimientos.

Controlar el cumplimiento de sanciones, clausuras o notificaciones impuestas durante las intervenciones.

Además, este cargo suele requerir habilidades de liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de organización y conocimiento de normativas municipales y administrativas.