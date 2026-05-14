Cronograma de pago FONAVI vía Banco de la Nación: consulta el padrón del Quinto Grupo de Reintegro

Los fonavistas del Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional empezarán a cobrar desde este 14 de mayo mediante el Banco de la Nación. Revisa el cronograma.

Angie De La Cruz
Desde este 14 de mayo, inicia el pago al Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas, según el último dígito del DNI. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
¡Buena noticia para los fonavistas! La Comisión Ad Hoc – Ley N.° 29625 aprobó el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional, por lo que, a partir de este jueves 14 de mayo, se desembolsará el pago de manera escalonada mediante el Banco de la Nación, tomando en cuenta el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Es importante destacar que el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas está integrado por 66,644 exaportantes que ya habían recibido una devolución parcial en los grupos de pago del 1 al 19 y que cumplen determinados criterios de priorización establecidos por la Comisión Ad Hoc del Fonavi. Revisa más detalles al respecto.

FONAVI: cronograma de pago del Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional

  • Del último dígito de DNI 0-1: 14 de mayo del 2026
  • 2-3: 15 de mayo del 2026
  • 4-5: 18 de mayo del 2026
  • 6-7: 19 de mayo del 2026
  • 8-9: 20 de mayo del 2026
¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas?

  • Fonavistas de 67 años a más.
  • Exaportantes fallecidos que, de seguir con vida, tendrían 88 años o más al 31 de mayo del 2026.
  • Personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.
  • Pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional.
  • Personas con enfermedades graves o terminales debidamente acreditadas.

FONAVI: ¿Cómo saber si me toca cobrar el Quinto Grupo de Reintegro?

Para verificar si forma parte de este grupo, el usuario deberá acceder al módulo de consulta habilitado en la página web oficial (www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi) y seleccionar la opción “4. Consulte AQUÍ si integra el Quinto Grupo de Reintegro – Mayo 2026”. Luego, deberá ingresar el número de documento de identidad del fonavista titular para conocer si es beneficiario.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

