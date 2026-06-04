Seleccionado peruano sondeado por Universitario cerca de fichar por Sport Boys: "Cláusula"

¡Sorpresa en el mercado de pases! Universitario de Deportes tenía en la mira a un destacado defensa que fue llamado para los amistosos de la selección peruana, pero ahora su futuro se aleja del cuadro de Ate, luego de que Sport Boys mostrara una seria intención de ficharlo y ya negocia con su club para cerrar el acuerdo de cara al Torneo Clausura.

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Durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela informó que recopiló información sobre el futuro deportivo del futbolista Carlos Cabello, quien había despertado interés en Universitario como posible refuerzo para el Clausura.

No obstante, precisó que lo de la ‘U’ no pasó a ser una negociación formal, por lo que ahora Sport Boys tiene el camino despejado para quedarse con el jugador. De hecho, añadió que la directiva de la ‘Misilera’ ya negocia con ADT, club dueño de su pase, para cerrar la operación lo más pronto posible.

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"Este futbolista es un lateral derecho, puede jugar de extremo e interior. Estuvo en la convocatoria de la selección en Rusia. Tiene muchas regularidad en su club, me estoy refiriendo a Carlos Cabello, tiene contrato hasta final de año. Fue sondeado por la 'U', pero hasta ahí nomás. Sin embargo, el club que sí asomó con mucha fuerza, y los clubes ya están conversando, es Sport Boys", señaló el comunicador.

En esa línea, Varela también sostuvo que los rosados deberán desembolsar una importante suma de dinero para liberar al jugador de su contrato. "El jugador pertenece a ADT y la fórmula para que salga del club es con una cláusula de salida que debe amortizar Sport Boys. Es una cláusula que bordea los 150 mil dólares. Lo que se está realizando para que esto encaje es que es probable que Carlos López pueda ir a ADT y Cabello al Boys. Podría ocurrir”, acotó.

Carlos Cabello fue sondeado por Universitario, pero su futuro se dirige a Sport Boys

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta sostuvo que Carlos Cabello siempre fue del gusto de Manuel Barreto cuando estuvo en Universitario. “Es un jugador que fue convocado por Manuel Barreto cuando dirigió los amistosos ante Rusia y Chile. Y en la ‘U’, siempre estuvo en la lista de posibles. Siempre le pareció muy interesante”, sostuvo.

Carlos Cabello fue convocado con la selección peruana

Carlos Cabello ha logrado un gran rendimiento en las filas de ADT desde la temporada pasada, lo que motivó que reciba el llamado de la selección peruana para afrontar el amistoso ante Rusia, aunque terminó quedándose en la banca de suplentes.

Sin embargo, fue parte del combinado que enfrentó a Bolivia en un amistoso disputado en Chincha bajo las órdenes de Gerardo Ameli. En dicho encuentro fue titular y jugó 80 minutos.