Universitario acelera por Adrián Quiroz y confía en cerrar pronto a su primer refuerzo para el Clausura

Universitario continúa trabajando en la conformación de su plantel para el Torneo Clausura y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Adrián Quiroz. El volante de los Chankas se encuentra cada vez más cerca de vestir la camiseta crema.

Las negociaciones entre ambas instituciones avanzan a buen ritmo y existe optimismo en Ate. Según confirmó su representante, Bica, las conversaciones se encuentran bastante encaminadas y las partes buscan alcanzar un acuerdo definitivo en breve.

Quiroz es considerado una pieza ideal para reforzar la zona de creación del equipo de Héctor Cúper. Su rendimiento durante la temporada ha despertado el interés de varios clubes, aunque Universitario logró tomar ventaja en la carrera por su fichaje.

De acuerdo con lo conversado entre las partes, el contrato sería por dos años y siete meses. La intención de la dirigencia es asegurar a un futbolista con presente, pero también con margen de crecimiento para el futuro.

En Universitario consideran que el mediocampista encaja en el perfil que buscan para potenciar el plantel: un jugador con proyección, experiencia en la Liga 1 y condiciones para convertirse en un elemento importante dentro del nuevo proyecto deportivo que lidera el técnico argentino.