¿Dónde me toca votar en la segunda vuelta 2026 este domingo 7 de junio? LINK oficial de la ONPE

Este domingo 7 de junio, los peruanos y peruanas tienen una importante cita con la democracia, ya que se realizará la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Los ciudadanos elegirán al próximo presidente del Perú entre los candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En este contexto, es importante saber dónde te toca votar: realiza la consulta aquí.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó locales de votación en todo el país, por lo que reubicará alrededor de 549 mesas de sufragio que funcionaron en la primera vuelta. Teniendo en cuenta esta información, verifica con anticipación tu local de sufragio.

¿Dónde me toca votar en la segunda vuelta 2026?

Para saber dónde te toca votar en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, debes consultar tu local de votación en la plataforma oficial de la ONPE. Solo necesitas ingresar tu número de DNI para conocer tu local, la dirección, la mesa de sufragio y tu número de orden.

LINK oficial de la ONPE: consultaelectoral.onpe.gob.pe

Revisa tu local de votación para la segunda vuelta este domingo 7 de junio.

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta 2026?

La multa por no votar en esta segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio del 2026 depende del nivel de pobreza del distrito que figura en tu DNI:

S/ 110 si tu distrito está clasificado como no pobre.

S/ 55 si tu distrito está clasificado como pobre.

S/ 27.50 si tu distrito está clasificado como pobreza extrema.

Además, si fuiste designado miembro de mesa y no cumples esa función, la multa es de S/ 275, independientemente de la multa por no votar. Recuerda que el voto sigue siendo obligatorio en Perú para los ciudadanos de 18 a 70 años. Si no votas y no presentas una justificación o dispensa válida, se te aplicará la sanción correspondiente.