0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores
LO ÚLTIMO
Universitario anunció la salida de Álvaro Barco

ONPE inicia HOY los PAGOS a miembros de mesa de las Elecciones 2026: ¿cómo cobrar la compensación económica?

Desde HOY, martes 28 de abril, las personas que actuaron como miembros de mesa durante las Elecciones 2026 tienen la posibilidad de recibir un abono de S/ 165.

Melanni Miranda
Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: así puedes cobrar la compensación económica.
Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: así puedes cobrar la compensación económica. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Atención! Este martes 28 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el inicio del desembolso de la compensación económica destinada a los ciudadanos que desempeñaron el rol de miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026. Este pago busca reconocer la labor de quienes participaron en el proceso electoral y garantizar así el adecuado funcionamiento de la jornada democrática.

Fechas de pago de sueldos del sector público en abril de 2026 vía Banco de la Nación.

PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación

Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: ONPE confirma noticia

Según lo expuesto por la prensa y las autoridades, el monto asignado a los beneficiarios peruanos corresponde al 3% de una UIT, lo que equivale a S/165. Desde este martes 28 de abril, quienes desempeñaron funciones en la instalación, sufragio y escrutinio de las mesas durante la jornada electoral pueden acceder a esta compensación económica.

ONPE.

Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: así puedes cobrar la compensación económica.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido tres modalidades para el cobro de este abono. Aquellos que optaron por la billetera digital o el depósito en cuentas de entidades como BCP, BBVA, Scotiabank o Banco de la Nación ya tienen la posibilidad de disponer del dinero.

Cabe precisar que, si el desembolso es rechazado por la entidad bancaria, el retiro podrá realizarse de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Asimismo, el organismo electoral ha considerado a quienes eligieron el pago presencial, así como a los ciudadanos que asumieron el cargo de miembro de mesa por llamada en el mismo local de votación. Aquellos ciudadanos podrán realizar el cobro desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

Estos son los pasos a seguir para cobrar la compensación económica

Recientemente, la ONPE puso a disposición un enlace oficial para que los beneficiarios lleven a cabo su registro, entre los que pueden elegir entre tres opciones: el depósito en una cuenta de ahorros en una entidad bancaria, el cobro presencial en el Banco de la Nación o el depósito mediante la aplicación YAPE.

En caso de que un miembro de mesa no se haya registrado en ninguna de las modalidades disponibles, podrá gestionar su pago directamente en la ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación.

Los abonos se reflejan en las entidades bancarias con distintos conceptos: en el BCP aparece como MOVILIDAD, en el BBVA se identifica como A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE, en Scotiabank se registra como Tbk-pagos varios y en el Banco de la Nación se muestra como ABONO/CARGO POR REGULARIZACION.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ONPE inicia HOY los PAGOS a miembros de mesa de las Elecciones 2026: ¿cómo cobrar la compensación económica?

  2. Municipalidad de Puente Piedra inaugura gran proyecto: vecinos podrán acceder nuevos espacios públicos

  3. Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano