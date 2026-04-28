¡Atención! Este martes 28 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el inicio del desembolso de la compensación económica destinada a los ciudadanos que desempeñaron el rol de miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026. Este pago busca reconocer la labor de quienes participaron en el proceso electoral y garantizar así el adecuado funcionamiento de la jornada democrática.

Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: ONPE confirma noticia

Según lo expuesto por la prensa y las autoridades, el monto asignado a los beneficiarios peruanos corresponde al 3% de una UIT, lo que equivale a S/165. Desde este martes 28 de abril, quienes desempeñaron funciones en la instalación, sufragio y escrutinio de las mesas durante la jornada electoral pueden acceder a esta compensación económica.

Ya empezaron los pagos a miembros de mesa de las Elecciones 2026: así puedes cobrar la compensación económica.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido tres modalidades para el cobro de este abono. Aquellos que optaron por la billetera digital o el depósito en cuentas de entidades como BCP, BBVA, Scotiabank o Banco de la Nación ya tienen la posibilidad de disponer del dinero.

Cabe precisar que, si el desembolso es rechazado por la entidad bancaria, el retiro podrá realizarse de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Asimismo, el organismo electoral ha considerado a quienes eligieron el pago presencial, así como a los ciudadanos que asumieron el cargo de miembro de mesa por llamada en el mismo local de votación. Aquellos ciudadanos podrán realizar el cobro desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

Estos son los pasos a seguir para cobrar la compensación económica

Recientemente, la ONPE puso a disposición un enlace oficial para que los beneficiarios lleven a cabo su registro, entre los que pueden elegir entre tres opciones: el depósito en una cuenta de ahorros en una entidad bancaria, el cobro presencial en el Banco de la Nación o el depósito mediante la aplicación YAPE.

En caso de que un miembro de mesa no se haya registrado en ninguna de las modalidades disponibles, podrá gestionar su pago directamente en la ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación.

Los abonos se reflejan en las entidades bancarias con distintos conceptos: en el BCP aparece como MOVILIDAD, en el BBVA se identifica como A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE, en Scotiabank se registra como Tbk-pagos varios y en el Banco de la Nación se muestra como ABONO/CARGO POR REGULARIZACION.