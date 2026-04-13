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Confirmado: conoce cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026

En medio de la difusión de resultados oficiales de la ONPE, se estima que habrá segunda vuelta en estas Elecciones. ¿Cuándo se realizará esta jornada electoral?

Angie De La Cruz
Revisa cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026.
Revisa cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. | Composición: Líbero/ONPE
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El domingo 12 y lunes 13 de abril se desarrolló la jornada de Elecciones Generales 2026, para conocer quién será el nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino por los siguientes cinco años. En medio de este panorama, surgen dudas entre la ciudadanía respecto a la segunda vuelta.

Revisa los resultados oficiales EN VIVO de la ONPE con actas contabilizadas en todo el Perú.

PUEDES VER: ¿Cómo van los resultados EN VIVO de las Elecciones 2026? LINK oficial de la ONPE con actas contabilizadas al 55%

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 en Perú ya tiene una fecha definida y se desarrollará el domingo 7 de junio de 2026, día en el que los ciudadanos en el país y extranjero volverán a acudir a las urnas para elegir entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta.

Es importante mencionar que este mecanismo se activa cuando ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos en la primera jornada electoral, panorama que sin duda podría ocurrir, ya que hasta el momento, y con un 56,4% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (16,9%) y Rafael López Aliaga (14,2%) ocupan los primeros puestos de los votos.

resultados

Resultados oficiales de la ONPE a más del 56 %.

Teniendo en cuenta esta información, ambos candidatos serían quienes se disputarían el cargo del próximo jefe de Estado para el periodo 2026-2031. Sin embargo, en el transcurso de las horas la situación podría tener un cambio, puesto que Jorge Nieto, viene alcanzando un 12,6%.

LINK de la ONPE para consultar los resultados oficiales

Si deseas conocer los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha habilitado su plataforma digital para que los ciudadanos puedan consultar el avance del conteo de votos en tiempo real. A través de este enlace podrás verificar los resultados por región, provincia y distrito de manera segura y actualizada.

  • Ver resultados de las Elecciones 2026: clic aquí
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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