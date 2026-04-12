ONPE realiza conferencia de prensa e informa que 15 locales de votación en Lima no se instalaron

¡Último minuto! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó, durante una conferencia de prensa realizada este domingo 12 de abril, que 15 locales de votación en Lima no lograron instalarse durante la jornada electoral: 7 en Lurín, 5 en Pachacamác y 3 en San Juan de Miraflores. Esto ha generado que 211 mesas de sufragio no se hayan habilitado para que los ciudadanos ejerzan su derecho de voto.

Desde tempranas horas de este domingo 12 de abril, se informaba sobre la demora en la instalación de mesas; sin embargo, con el pasar del tiempo la situación se agravó. A menos de una hora de emitirse los resultados a boca de urna, miles de ciudadanos no emitieron su voto y se cerraron locales.

Se reportan el cierre en locales de votación en diferentes distritos.

Ante esta alarmante situación durante los comicios en el país; Piero Corvetto, jefe institucional de la ONPE, salió al frente para pronunciarse, ya que no solo los votantes manifestaron su malestar; los candidatos se han pronunciado debido a las diversas irregularidades en el proceso.

Piero Corvetto informa sobre polémica situación en las Elecciones 2026

“No se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, los que se ubican 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacamác… lo cual ha tenido un impacto en 63 mil 300 electores y electoras… para cada uno de ellos, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto ni cumplir su rol como miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando para que no deban pagar ningún multa”, precisó el representante de la ONPE.

Piero Corvetto indicó que la ONPE tuvo el objetivo de continuar con el proceso electoral, pese a los problemas de distribución de material. Asimismo, pidió disculpas a los votantes de Lima Sur y Este, debido a la demora de la instalación de las mesas de sufragio.