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Elecciones Generales 2026 en Perú EN VIVO: a qué hora votar, cuál es mi local de votación y últimas noticias
Revisa todos los detalles sobre las Elecciones Generales que se desarrollan HOY, domingo 12 de abril. Desde las 7 a. m. los votantes se alistan para sufragar.
Este martes es un día decisivo para el Perú, ya que a las 5.00 p. m. se conocería quiénes serían los candidatos que pasan a la segunda vuelta o si tenemos un nuevo presidente de la República. En este marco, en Líbero te proporcionamos más información sobre las Elecciones Generales 2026, para que puedas emitir tu voto de manera correcta, además, sepas hasta qué hora puedes asistir a tu local de votación, dónde votar y mucho más.
PUEDES VER: ¿A qué hora abren y cierran los locales de votación a nivel nacional este domingo 12 de abril?
¿Hasta qué hora puedo votar en las Elecciones 2026?
En las Elecciones Generales 2026, los locales de votación a nivel nacional abrirán desde las 7.00 a. m. y atenderán a los ciudadanos hasta las 5.00 p. m. Durante ese horario, los electores podrán ingresar a sus centros asignados para emitir su voto con su DNI físico.
Además, quienes se encuentren dentro del local de votación antes de la hora de cierre podrán sufragar incluso si aún hay filas, ya que se permite votar a todas las personas que ingresen antes de la hora indicada.
¿Dónde me toca votar? LINK de la ONPE
Para saber dónde te toca votar en las Elecciones Generales 2026, debes ingresar al enlace oficial habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales:
- Consulta tu local de votación: ingresa aquí
Ciudadanos elegirán los nuevos representantes del gobierno.
¿A qué hora se emitirá el flash electoral?
El flash electoral de las Elecciones Generales 2026 se difundirá a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril, una vez que se cierren oficialmente los locales de votación en todo el país. Este primer reporte, basado en encuestas a boca de urna realizadas por diversas empresas especializadas, ofrecerá una estimación inicial de los resultados. Sin embargo, no tiene carácter oficial; los resultados válidos serán los que posteriormente publique la ONPE.
¿Qué actividades están prohibidas en las Elecciones?
Durante las Elecciones Generales 2026, existen diversas restricciones para garantizar el orden, la seguridad y la transparencia del proceso electoral. Estas disposiciones son supervisadas por la Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y se aplican desde las horas previas a la jornada electoral hasta su culminación. Conoce cuáles son:
- Realizar reuniones, mítines o cualquier tipo de propaganda política el día de la elección.
- Consumir o vender bebidas alcohólicas durante la vigencia de la llamada ley seca.
- Portar armas de fuego u otros objetos peligrosos cerca de los locales de votación.
- Intentar votar más de una vez o suplantar la identidad de otro elector.
- Interrumpir, obstaculizar o generar disturbios en los locales de votación.
- Usar celulares o dispositivos electrónicos dentro de la cámara secreta al momento de votar.
- Difundir resultados a boca de urna antes del cierre oficial de la votación.
¿Quiénes son los candidatos de las Elecciones Generales 2026?
- Fuerza Popular – Keiko Fujimori
- Alianza para el Progreso – César Acuña
- Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
- Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
- Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
- Ahora Nación – Alfonso López-Chau
- Podemos Perú – José Luna Gálvez
- Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
- Perú Moderno – Carlos Jaico
- Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
- Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
- Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
- Progresemos – Paul Jaimes
- Partido Morado – Mesías Guevara
- Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
- Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
- País Para Todos – Carlos Álvarez
- Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
- Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
- Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú – Napoleón Becerra
- Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
- Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
- Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
- Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
- Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
- Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
- Unidad Nacional – Roberto Chiabra
- Libertad Popular – Rafael Belaunde
- Partido SíCreo – Carlos Espá
- Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
- Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
- Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
- Partido Político PRIN – Walter Chirinos
- Renovación Popular – Rafael López Aliaga
- Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata
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