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Si eres miembro de mesa, debes registrarte para cobrar los S/165: LINK de la ONPE
Para estas Elecciones Generales 2026, los miembros de mesa que ejerzan su cargo cobrarán 165 soles; sin embargo, para ello deben inscribirse de manera virtual.
Ya no falta casi nada para el día clave en el Perú. Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 y miles de peruanos asistiremos a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán el país los siguientes cinco años. Mientras que otros ciudadanos serán miembros de mesa y recibirán 165 soles si ejercen sus funciones.
PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación
Por ello, si has sido elegido como miembro titular o suplente, es importante que te registres en la página oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio para que recibas tu compensación económica de S/ 165, caso contrario no accederás a este beneficio. Te compartimos todos los pasos para realizar este procedimiento.
Regístrate para recibir tu compensación económica de 165 soles como miembro de mesa
- PASO 1: Ingresa a la plataforma de la ONPE (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio)
Paso 1: Ingresa a la plataforma virtual de la ONPE.
- PASO 2: Selecciona la opción 'Compensación económica para miembros de mesa'
Paso 2: Ingresa a la opción de Compensación económica.
- PASO 3: Registra tu modalidad de pago y lee las opciones que se ofrecen (Cuenta de ahorros, Yape o cobro presencial del Banco la Nación)
Paso 3: Infórmate de las opciones para recibir la compensación económica.
- PASO 4: Conoce los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Compensación económica para miembros de mesa
Paso 4: Sigue los pasos para cobrar la compensación económica.
- PASO 5: Completa los datos de tu DNI (número, dígito de verificación y fecha de nacimiento)
Paso 5: Completa los datos de tu DNI azul o electrónico.
- PASO 6: Lee los términos y condiciones de la Compensación económica para miembros de mesa
Paso 6: Lee con detenimiento los términos y condiciones de uso.
- PASO 7: Responde las preguntas de confirmación de tu identidad
Paso 7: Responde las preguntas para confirmar tu identidad.
- PASO 8: Elige la modalidad de pago completando tus datos (número de celular y correo electrónico)
Paso 8: Completa los datos para el registro del pago por miembros de mesa.
- PASO 9: Finalmente la página confirmará si el proceso fue exitoso
Paso 9: Finaliza el proceso en la página web.
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