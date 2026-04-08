0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
EN DIRECTO
Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores

Si eres miembro de mesa, debes registrarte para cobrar los S/165: LINK de la ONPE

Para estas Elecciones Generales 2026, los miembros de mesa que ejerzan su cargo cobrarán 165 soles; sin embargo, para ello deben inscribirse de manera virtual.

Angie De La Cruz
Si eres miembro de mesa, regístrate en el enlace oficial de la ONPE para recibir la compensación económica de 165 soles.
Si eres miembro de mesa, regístrate en el enlace oficial de la ONPE para recibir la compensación económica de 165 soles. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Ya no falta casi nada para el día clave en el Perú. Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 y miles de peruanos asistiremos a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán el país los siguientes cinco años. Mientras que otros ciudadanos serán miembros de mesa y recibirán 165 soles si ejercen sus funciones.

Conoce cuándo cobrarán su sueldo los trabajadores públicos en este mes de abril 2026 vía Banco de la Nación.

PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

Por ello, si has sido elegido como miembro titular o suplente, es importante que te registres en la página oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio para que recibas tu compensación económica de S/ 165, caso contrario no accederás a este beneficio. Te compartimos todos los pasos para realizar este procedimiento.

Regístrate para recibir tu compensación económica de 165 soles como miembro de mesa

ONPE

Paso 1: Ingresa a la plataforma virtual de la ONPE.

  • PASO 2: Selecciona la opción 'Compensación económica para miembros de mesa'
ONPE

Paso 2: Ingresa a la opción de Compensación económica.

  • PASO 3: Registra tu modalidad de pago y lee las opciones que se ofrecen (Cuenta de ahorros, Yape o cobro presencial del Banco la Nación)
ONPE

Paso 3: Infórmate de las opciones para recibir la compensación económica.

  • PASO 4: Conoce los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Compensación económica para miembros de mesa
ONPE

Paso 4: Sigue los pasos para cobrar la compensación económica.

  • PASO 5: Completa los datos de tu DNI (número, dígito de verificación y fecha de nacimiento)
ONPE

Paso 5: Completa los datos de tu DNI azul o electrónico.

  • PASO 6: Lee los términos y condiciones de la Compensación económica para miembros de mesa
ONPE

Paso 6: Lee con detenimiento los términos y condiciones de uso.

  • PASO 7: Responde las preguntas de confirmación de tu identidad
ONPE

Paso 7: Responde las preguntas para confirmar tu identidad.

  • PASO 8: Elige la modalidad de pago completando tus datos (número de celular y correo electrónico)
ONPE

Paso 8: Completa los datos para el registro del pago por miembros de mesa.

  • PASO 9: Finalmente la página confirmará si el proceso fue exitoso
ONPE

Paso 9: Finaliza el proceso en la página web.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Este es el PRÓXIMO FERIADO de 2026 en Perú: se disfrutarán de 3 días consecutivos de descanso a nivel nacional

  2. Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

  3. Temblor HOY, miércoles 8 de abril en Perú: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano