¿Las fiestas y reuniones estarán PROHIBIDAS por las Elecciones Generales 2026? Esto dice el Gobierno

El país se alista para una nueva jornada electoral, ya que el domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026. En medio de este contexto, muchos ciudadanos se preguntan si las reuniones o fiestas quedarán prohibidas según la ley peruana.

Debido a las votaciones en Perú, se establece que diversas actividades están restringidas, como por ejemplo la venta y consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), la ley seca se aplica desde las 8.00 horas del sábado previo hasta las 8.00 horas del lunes posterior al día de la votación.

Elecciones Generales 2026: ¿las fiestas estarán prohibidas?

No, las fiestas en general no están prohibidas por ley durante las elecciones en Perú. Sin embargo, la normativa informa que estas reuniones pueden ser intervenidas por las autoridades si en caso alteren el orden público o en las instalaciones se vendan bebidas alcohólicas.

Las fiestas y reuniones no están prohibidas por las elecciones, pero pueden ser intervenidas.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe la difusión de propaganda electoral en el periodo inmediato antes de los comicios. Del mismo modo, se restringen las reuniones o manifestaciones de carácter político desde días antes de la elección.

Además, la ley también restringe portar armas durante el día de la elección, salvo para las fuerzas del orden autorizadas, así como la realización de espectáculos públicos o actividades que puedan perturbar el normal desarrollo del proceso electoral. De igual forma, se restringe cualquier acción que obstaculice o interfiera con el acto de votación en los locales habilitados.