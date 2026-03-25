¡Mucho cuidado! Estos 7 errores ANULARÁN tu voto en las Elecciones 2026

Las Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina, por lo que hay mucha expectativa de la ciudadanía por informarse sobre los mejores candidatos que participan en esta contienda electoral. Sin embargo, con la inclusión de 34 candidatos a la presidencia, además de dos cámaras parlamentarias, hace que más de uno tenga confusiones.

7 errores que anularán tu voto en Elecciones 2026

Por ello, es importante conocer a la perfección cómo votar bien, pero más crucial aún es saber en qué escenarios nuestro voto sería invalidado por no haberlo hecho correctamente, tal y como dispone la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por ello, a continuación te vamos a mostrar 7 escenarios en los cuales tu voto sería anulado, por lo que debes prestar atención y no cometerlos el próximo 12 de abril de 2026 cuando estés en la cámara secreta con la cartilla electoral en mano

Caso 1

Por nada del mundo marques más de un símbolo o fotografía misma elección.

Caso 2

Que la cruz o aspa que marques NO esté fuera del recuadro del símbolo o fotografía de la agrupación política.

Caso 3

No debes marcar con otra marcas que no sea una cruz (+) o aspa (X).

Conoce bien cómo votar para que tu voto no sea anulado.

Caso 4

No debes escribir tu nombre ni colocar tu firma en la cédula de votación. Eso se hace en el registro que te entregarán los miembros de mesa.

Caso 5

No se escriben los nombres de las organizaciones políticas ni tampoco expresiones que no tienen nada que ver con el proceso electoral.

En estos comicios habrá más de 30 candidatos presidenciales.

Caso 6

Antes de entregar tu cédula, verifica y asegúrate de que la misma cuente con la firma del presidente de mesa.

Caso 7

Finalmente, pero no menor, es que debes cerciorarte de que tu cédula de sufragio no esté rota.