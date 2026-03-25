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¿Qué pasa si te encuentran ebrio el día de las elecciones generales? Esto es lo que dice la ley electoral
El domingo 12 de abril de 2026 se celebrará la primera vuelta electoral por las Elecciones Generales donde los peruanos escogerán a sus autoridades nacionales.
El Perú se encuentra a poquísimas semanas para que se celebren las Elecciones Generales 2026 para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. Como se sabe, la ley hace que el voto sea obligatorio, pero también dispone una serie de sanciones para quienes no cumplen con su deber cívico, sino también para aquellos que acuden en condiciones cuestionables: como ir a sufragar bajo los efectos del alcohol.
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Elecciones 2026: qué pasa si voy a votar ebrio
De acuerdo a lo estipulado por la Ley Seca, desde las 8.00 horas del sábado 11 hasta las 8.00 horas del lunes 13 de abril de 2026, todos los comercios, grandes y pequeños, del país están prohibidos de comercializar bebidas alcohólicas.
Asimismo, las personas de a pie también están prohibidas de comprar e ingerir alcohol en este periodo de tiempo, ya que lo que se quiere es que los electores realicen un voto consciente, manteniendo los cinco sentidos al momento de ingresar al ánfora secreta para escoger al presidente (y vicepresidentes), diputados, senadores (nacional y regional) y parlamentarios andinos.
La Ley Seca regirá en Perú del sábado 11 al lunes 13 de abril de 2026.
Elecciones 2026: estas son las multas por infringir la Ley Seca
Por ello, la actual legislación establece una serie de multas y/o condenas para los comercios y personas de a pie que incumplan la Ley Seca para los comicios electorales de 2026 pactados para el 12 de abril de 2026. Por lo que toma nota de la siguiente información:
Si eres una persona que es vista en evidente estado de ebriedad o asiste a su local de votación con nivel de alcohol en la sangre, entonces la legislación electoral peruana estipula multas variadas que podrían llegar hasta los S/2.970, dependiendo del distrito.
Por otro lado, si un comercio es descubierto o delatado por vender bebidas alcohólicas entre las 8.00 horas del sábado 11 y las 8.00 horas del lunes 13 de abril, la sanción económica corresponde a una UIT vigente, pero la norma faculta a imponer multas mayores dependiendo de cada caso.
Pero, eso no es todo, porque también podrías pasar una temporada en prisión, ya que de acuerdo a cada infractor, podrías pasar hasta 6 meses privado de tu libertad en la cárcel, pero también potenciales inhabilitaciones.
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