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Sporting Cristal puede quedar comprometido con el descenso al final del Apertura si ocurre esto
El cuadro rimense visitará a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y, si pierde, podrá quedar bastante comprometido con el descenso.
Pese a que Sporting Cristal consiguió su pase a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, la realidad que atraviesa en el fútbol local es bastante compleja, pues actualmente se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, a falta de una fecha para que termine el Torneo Apertura 2026.
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Los dirigidos por Zé Ricardo están en la undécima casilla con 19 unidades, mientras que los clubes que marchan en las últimas posiciones, como Juan Pablo II, Sport Huancayo, Atlético Grau y FC Cajamarca, tienen 16 unidades. No obstante, los celestes pueden quedar muy comprometidos con la relegación si se dan una serie de resultados.
Para tranquilidad de Sporting Cristal, CD Moquegua y Atlético Grau, dos de los equipos que pelean en la parte baja de la tabla, ya jugaron y no podrán superar a los celestes. El equipo de Moquegua perdió ante el Patrimonio de Piura y se quedó en 18 unidades, mientras que los piuranos sumaron 16.
Sin embargo, UTC (17 puntos), Sport Boys (17), FC Cajamarca (16), Sport Huancayo (16) y Juan Pablo II (16) pueden superar o igualar en puntos a los rimenses si vencen o suman ante sus rivales.
Sporting Cristal está a 3 puntos de la zona de descenso.
El Gavilán del Norte visitará a Los Chankas, los rosados recibirán a Comerciantes Unidos en el Callao, el equipo de Cajamarca jugará contra el campeón Alianza Lima, el Rojo Matador enfrentará a Universitario en el Monumental y el cuadro de Chongoyape viajará a Cusco para jugar con Deportivo Garcilaso.
Por su parte, Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y, si pierde, se quedará únicamente con 19 unidades y podría quedar muy comprometido con el descenso si ocurre lo siguiente: UTC gana y llega a 20, Sport Boys gana y también llega a 20, mientras que FC Cajamarca, Sport Huancayo y Juan Pablo II podrían igualar en puntaje a los rimenses.
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