¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026? JNE actualiza los montos, según distritos

Este domingo 12 de abril, la ciudadanía de Perú está convocada a participar en las Elecciones Generales 2026, una jornada clave en la que se elegirán a las autoridades que gobernarán el país durante los próximos cinco años, siendo el voto obligatorio para las personas de 18 a 70 años, y el incumplimiento de este deber cívico conlleva el pago de una multa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó cuáles son los montos que los ciudadanos deberán pagar por no votar. El importe no es igual para todos, ya que depende del nivel socioeconómico del distrito donde vives.

S/110 : no pobres

: no pobres S/55 : pobreza extrema

: pobreza extrema S/27,50: pobreza no extrema

Montos de multas por no votar en las Elecciones de este 12 de abril.

Es importante precisar que si fuiste elegido miembro de mesa y no asistes, la multa es de S/275. Asimismo, si no votas y tampoco cumples como miembro de mesa, las multas se suman. Te recomendamos que te organices para que el próximo domingo 12 de abril puedas ejercer tu derecho a voto.

¿Cómo conocer la clasificación de pobreza de mi distrito, según INEI?

Para conocer la clasificación de pobreza de tu distrito según el INEI, accede al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital en su portal web oficial, donde se detallan los indicadores del último censo. También puedes utilizar el Sistema de Información Distrital del INEI para buscar tu ubicación específica.

Pasos para conocer la información: