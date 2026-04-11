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¿A qué hora abren y cierran los locales de votación a nivel nacional este domingo 12 de abril?
Mañana domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, por lo que es importante conocer el horario permitido para que los ciudadanos voten.
Todo va quedando listo para lo que serán las Elecciones Generales 2026, donde los ciudadanos decidirán el futuro del país. En tanto, es importante conocer desde qué hora se abrirán los locales de sufragio para que los votantes acudan con su DNI a elegir al futuro presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamento andino.
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¿A qué hora abren y cierran los locales de votación en Perú?
A nivel nacional, los locales de votación para las Elecciones Generales abrirán sus puertas desde las 7.00 a. m. y cerrarán a las 5.00 p. m. este domingo 12 de abril. Sin embargo, la ONPE precisó que pasada las 17 horas aún se podrá emitir votos, pero solo las personas que lograron ingresar al local antes de la hora de cierre.
Los ciudadanos podrán votar desde las 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Durante dicho horario, los ciudadanos podrán acudir a emitir su voto en sus respectivos centros asignados, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico. No será posible sufragar con otro documento, como licencia o pasaporte, ni certificado C4 emitido por el RENIEC.
¿Dónde me toca votar en las Elecciones 2026?
Para conocer tu local de votación, solo tienes que ingresar al portal oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), AQUÍ y colocar tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI). De manera inmediata, el sistema te mostrará toda la información correspondiente.
¿Se puede votar con DNI vencido este 12 de abril?
Sí, los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido durante las Elecciones Generales 2026. RENIEC habilitó esta medida para garantizar el derecho al sufragio, permitiendo que las personas cuyo documento haya caducado puedan usarlo únicamente para identificarse al momento de votar.
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