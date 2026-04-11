Encuentra el grupo de votación en tu DNI para registrar tu modalidad de pago como miembro de mesa en las Elecciones 2026

En el marco de las Elecciones 2026 en Perú, es importante que los ciudadanos conozcan correctamente su información electoral, especialmente el grupo de votación asociado a su DNI, ya que este dato será clave para distintos trámites digitales relacionados con la organización de los comicios. Este código también es solicitado en plataformas oficiales como medida de verificación de identidad y seguridad al momento de acceder a servicios vinculados con la votación 2026 y la designación de miembros de mesa.

De acuerdo con la Plataforma del Estado Peruano, este dato forma parte de la información contenida en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cómo saber mi grupo de votación con el DNI 2026?

Si quieres saber cómo consultar tu grupo de votación, debes tener en cuenta que esta información aparece en tu Documento Nacional de Identidad y depende del tipo de DNI que tengas. Este código de seis dígitos es clave, ya que se utiliza como parte de la verificación de identidad al momento de registrar la forma de pago de la compensación económica destinada a los miembros de mesa.

En el caso del DNI azul, el grupo de votación se encuentra en la parte posterior del documento, específicamente en la zona inferior izquierda. Este número está compuesto por seis dígitos y permite identificar el local de sufragio que te ha sido asignado para las elecciones peruanas de 2026.

¿Cómo encontrar el grupo de votación en el DNI?

Por otro lado, si cuentas con un DNI electrónico, la ubicación del grupo de votación depende del año de emisión del documento. En los emitidos hasta el año 2019, este número se encuentra en la parte inferior izquierda del anverso.

¿Cómo encontrar el grupo de votación en el DNI?

Sin embargo, en los DNI emitidos a partir de 2020, el código aparece en el reverso del documento. En ambos casos, el formato se mantiene igual: seis números que identifican tu grupo de votación para las elecciones de 2026.

Conocer esta información es clave para evitar inconvenientes al momento de participar en procesos electorales y realizar consultas relacionadas con tu participación en las elecciones de 2026 en el Perú.

¿Cómo consultar tu local de votación para las elecciones 2026 en la ONPE?

Para verificar con mayor precisión tu lugar de sufragio, la consulta de local de votación de la ONPE 2026 es la herramienta oficial que permite a los ciudadanos conocer su centro de votación asignado. Esta consulta es fundamental dentro del proceso electoral, ya que facilita la organización de los votantes durante las elecciones presidenciales en el Perú.

La ONPE pone a disposición plataformas digitales en las que, al ingresar datos personales como el número de DNI y el grupo de votación, podrás conocer la dirección exacta de tu local de votación. Este procedimiento forma parte del sistema de transparencia electoral que garantiza una adecuada participación en las elecciones peruanas de 2026.