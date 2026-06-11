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Partidos de hoy, viernes 12 de junio EN VIVO: programació, horarios y dónde ver el Mundial 2026
Revisa la programación de los partidazos que se jugarán este viernes 12 de junio por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.
Este viernes 12 de junio se llevarán a cabo interesantes encuentros no solo por el Mundial 2026, sino también por la Copa de la Liga del Perú y la Liga Femenina. Por ejemplo, se jugarán los partidos Canadá vs Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos vs Paraguay, mientras que en nuestro país debutará Universitario frente a Pirata FC.
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Canadá vs Bosnia-Herzegovina
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+
|Estados Unidos vs Paraguay
|8.00 p. m.
|América TV, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa de la Liga Perú
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas vs ADT Tarma
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Tacna Heroica vs Melgar
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Pirata vs Universitario
|8.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina de Perú
|Partido
|Horario
|Canal
|Melgar vs Alianza Lima
|2.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
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