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Partidos de hoy, viernes 12 de junio EN VIVO: programació, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Revisa la programación de los partidazos que se jugarán este viernes 12 de junio por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.

Gary Huaman
Revisa los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este viernes 12 de junio.
Revisa los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este viernes 12 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 12 de junio se llevarán a cabo interesantes encuentros no solo por el Mundial 2026, sino también por la Copa de la Liga del Perú y la Liga Femenina. Por ejemplo, se jugarán los partidos Canadá vs Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos vs Paraguay, mientras que en nuestro país debutará Universitario frente a Pirata FC.

Conoce cómo se marchan las tablas de posiciones del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados de la fecha 1 de la fase de grupos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Canadá vs Bosnia-Herzegovina2.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+
Estados Unidos vs Paraguay8.00 p. m.América TV, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de la Liga Perú

PartidoHorarioCanal
Minas vs ADT Tarma1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Tacna Heroica vs Melgar3.30 p. m.YouTube Bicolor+
Pirata vs Universitario8.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina de Perú

PartidoHorarioCanal
Melgar vs Alianza Lima2.00 p. m.YouTube Bicolor+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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