Partidos de hoy, viernes 12 de junio EN VIVO: programació, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Este viernes 12 de junio se llevarán a cabo interesantes encuentros no solo por el Mundial 2026, sino también por la Copa de la Liga del Perú y la Liga Femenina. Por ejemplo, se jugarán los partidos Canadá vs Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos vs Paraguay, mientras que en nuestro país debutará Universitario frente a Pirata FC.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Canadá vs Bosnia-Herzegovina 2.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+ Estados Unidos vs Paraguay 8.00 p. m. América TV, DSports, DGo, Disney+ y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de la Liga Perú

Partido Horario Canal Minas vs ADT Tarma 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Tacna Heroica vs Melgar 3.30 p. m. YouTube Bicolor+ Pirata vs Universitario 8.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina de Perú