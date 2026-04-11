Consulta tu local de votación 2026: LINK de la ONPE para saber tu mesa en las Elecciones Generales

Todo el Perú se preparara para lo que serán las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril. Miles de ciudadanos asistirán a las urnas de sufragio; sin embargo, algunos aún desconocen su local de votación, por ello te compartimos el enlace oficial de la ONPE: ingresa aquí.

Solo debes ingresar a la página oficial de 'Conoce tu local de votación' de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), colocar tu número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Automáticamente te arrojará toda la información al respecto, como:

Local de votación (dirección y referencia)

Número de mesa

Número de orden

Pabellón, piso y aula

Mapa y croquis

Conoce los datos sobre tu local de votación para las Elecciones 2026.

Recuerda que desde tempranas horas del domingo 12 de abril, personal de la ONPE se encontrará en los locales de votación para guiar e informar a los votantes y de esta manera puedan emitir su voto de manera sencilla. Solo deberás brindar tu número de DNI para que puedan brindarte ayuda.

Multas por no votar en las Elecciones 2026

No acudir a votar en las Elecciones Generales 2026 conlleva el pago de una multa, según lo establecido por la ONPE. El sufragio es obligatorio para los ciudadanos peruanos entre 18 y 70 años, y quienes no participen sin una justificación válida deberán pagar una sanción económica cuyo monto varía según la clasificación del distrito de residencia: no pobre, pobre o pobre extremo.

Distrito no pobre: S/110

S/110 Distrito pobre: S/55

S/55 Distrito pobre extremo: S/27.50

Si además fuiste designado miembro de mesa y no cumpliste con esa función en esta posible primera vuelta, deberás pagar una multa adicional de S/275. Te recomendamos que acudas a tu local de sufragio para emitir tu voto, recuerda que el futuro del país está en tus manos.