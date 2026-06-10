POLÉMICA DEMANDA enfrenta a Walmart con una clienta: vivió una “pesadilla” en una caja de autopago y ahora exige una GRAN COMPENSACIÓN

Una demanda presentada en Carolina del Norte ha puesto a Walmart en el centro de la atención en Estados Unidos, tras la denuncia de una clienta que afirma haber sido retenida y tratada de forma humillante en un incidente ocurrido dentro de una de sus tiendas. El caso, vinculado al uso de las cajas de autopago, generó polémica por la manera en que habría sido tratada la compradora, quien actualmente solicita una cuantiosa indemnización por los daños sufridos.

Una mujer demandó a Walmart por un incidente en una caja de autopago en Carolina del Norte.

Una mujer demanda a Walmart en Carolina del Norte: ¿qué ocurrió en la tienda?

De acuerdo con la información difundida por FOX8, la demandante Brianna Jones presentó una acción legal por presunta negligencia tras un episodio ocurrido el 25 de marzo de 2026 en el establecimiento de Walmart ubicado en el 3240 de Wilkinson Boulevard, en el oeste de Charlotte.

Según su testimonio, todo comenzó mientras utilizaba una de las cajas de autopago. Jones sostiene que el sistema presentó fallas al intentar escanear un producto, específicamente un condimento que no fue registrado porque la máquina habría estado apagada en ese momento. La situación se complicó cuando pidió asistencia al personal de la tienda.

En palabras citadas por FOX8, la clienta alegó que fue rodeada por empleados y autoridades durante el incidente, y afirmó que fue tratada como sospechosa pese a haber intentado resolver el problema en el momento.

Indemnización solicitada en la demanda contra Walmart

La demanda contra Walmart en Carolina del Norte detalla que un agente habría acusado a Jones de escanear incorrectamente varios artículos, aunque ella asegura haber mostrado un recibo que comprobaba el pago de la mayoría de sus compras. Además, denuncia que un empleado le retiró productos de forma brusca y que un oficial la sujetó de la muñeca durante la intervención.

Según el reporte de FOX8, Jones afirma que "los empleados de Walmart se llevaron todos los artículos que ella había pagado y no se los devolvieron", lo que habría derivado en pérdidas económicas y una fuerte afectación emocional.

La clienta sostiene que fue retenida contra su voluntad y expuesta a una situación humillante frente a otros compradores, lo que motivó la presentación de una demanda en la que solicita más de 25.000 dólares por daños compensatorios, además de otros 25.000 dólares por daños punitivos, así como costas judiciales e intereses. Hasta el momento, Walmart en Estados Unidos no ha emitido una respuesta pública frente a las acusaciones presentadas ante el tribunal federal, según reportó FOX8.