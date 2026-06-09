ALERTA MÁXIMA en Walmart: la INESPERADA E INCÓMODA RAZÓN por la que la policía arrestó a un adolescente de Statham dentro de la tienda

Un insólito episodio ocurrido en un establecimiento de Walmart en Estados Unidos ha generado atención mediática tras el arresto de un adolescente de 18 años en la localidad de Statham. El caso, reportado inicialmente por medios locales, detalla la intervención policial luego de que el joven fuera sorprendido en una conducta inapropiada dentro de la tienda, lo que activó el protocolo de seguridad del comercio. El hecho ocurrió el 26 de mayo y derivó en su detención tras la revisión de las cámaras de vigilancia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oconee informó sobre este incidente.

Adolescente de Statham es detenido presuntamente por ver pornografía en Walmart EE. UU.

De acuerdo con el reporte policial, el agente Gregory Harrison acudió a una tienda de Walmart en Estados Unidos luego de que se alertara sobre un hombre de 18 años que presuntamente estaba viendo contenido para adultos en su teléfono móvil mientras realizaba un acto indebido dentro del establecimiento. Tras revisar las grabaciones de seguridad, el oficial procedió a interrogar al joven sobre el tipo de contenido que estaba consumiendo, aunque este no ofreció mayores detalles en su respuesta.

El incidente, ocurrido en Estados Unidos, terminó con la detención del adolescente, quien fue trasladado a la cárcel local. El caso fue registrado como un arresto por presunta vagancia y alteración del orden público, según el informe policial.

Investigación policial y cargos tras el arresto en Walmart EE. UU.

Las autoridades confirmaron que el procedimiento se basó en la revisión del material de videovigilancia dentro del establecimiento de Walmart en Estados Unidos, lo que permitió sustentar la intervención inmediata del agente a cargo. El caso continúa bajo revisión legal en la jurisdicción correspondiente. El medio Athens Banner-Herald informó textualmente: "Fue llevado a la cárcel acusado de vagancia y alteración del orden público".

El hecho fue difundido ampliamente debido a la naturaleza inusual del incidente dentro de una tienda de gran concurrencia en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre seguridad y control en espacios comerciales de alto tráfico.