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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Norfolk: hombre de 77 años MUERE AL DÍA SIGUIENTE de ser agredido en la tienda, ¿QUÉ SUCEDIÓ?
Un hombre de 77 años murió tras una agresión en un Walmart de Norfolk. La policía indicó que tres personas, incluido un adolescente, enfrentan cargos.
Un violento incidente ocurrido dentro de una tienda de Walmart en Norfolk, Estados Unidos, terminó con la muerte de un hombre de 77 años, quien fue agredido durante un altercado registrado el pasado 7 de junio. De acuerdo con la policía local, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde falleció al día siguiente a causa de las heridas. El caso ha generado gran impacto en la comunidad y continúa bajo investigación.
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Hombre de 77 años muere tras agresión en Walmart de Norfolk, Estados Unidos
Según el reporte oficial, los agentes acudieron al establecimiento ubicado en 1170 N. Military Highway, en el conocido Walmart de Norfolk, alrededor de las 3:50 p. m., tras recibir una alerta por una agresión dentro de la tienda. Al llegar, encontraron al adulto mayor inconsciente, por lo que fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.
La policía identificó a la víctima como Bert D. Atienza, residente de Virginia Beach. En su investigación inicial, las autoridades determinaron que el hombre estuvo involucrado en un altercado dentro del Walmart que escaló hasta convertirse en una agresión física. El deceso se produjo un día después de su hospitalización.
Investigadores confirman detenciones tras violento altercado en Walmart en Estados Unidos
De acuerdo con la información difundida por las autoridades y citada por WAVY.com, el hecho ha sido calificado como grave debido a la participación de varios implicados.
Un hombre de 77 años fallece tras una agresión en un Walmart de Norfolk.
Los detectives acusaron a Erika Mitchell, de 42 años, y a Travis White, de 44, ambos residentes de Norfolk, por lesiones graves causadas por una turba, lesiones graves agravadas y conspiración para cometer un delito grave. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza en la cárcel de la ciudad.
Asimismo, una menor de 17 años también fue acusada de agresión, lesiones graves y conspiración para cometer un delito grave. La adolescente se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Juvenil de Norfolk. El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan esclarecer completamente lo ocurrido dentro del Walmart en Estados Unidos.
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