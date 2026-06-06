Inició gran renovación de la avenida más extensa de Lima: se mejorará el tránsito y reducirá tiempo de viaje

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) brindó una buena noticia a la ciudadanía y es que iniciaron los trabajos de renovación de la avenida Universitaria, una de las arterias más importantes de Lima. Según se informó, ya se ejecutó el fresado de la vía en el tramo comprendido entre Diego Quispe y la avenida Venezuela, marcando el inicio de una obra que beneficiará a miles de vecinos y conductores.

Estos trabajos permitirán retirar la capa asfáltica que presenta desgaste y daños acumulados por el paso del tiempo, para reemplazarla por una nueva superficie en mejores condiciones. De esta manera, la mejora permitirá dejar atrás problemas frecuentes como baches, fisuras y desniveles, facilitando un tránsito más fluido y seguro. Además, beneficiará tanto a los conductores de vehículos particulares como a los usuarios del transporte público, quienes podrán desplazarse con mayor comodidad y eficiencia.

Por otro lado, uno de los principales beneficios de esta renovación será la disminución de los tiempos de viaje en una vía que registra una alta carga vehicular durante gran parte del día. La mejora de la carpeta asfáltica facilitará el desplazamiento de miles de ciudadanos que utilizan diariamente la avenida Universitaria para trasladarse hacia centros de trabajo, estudios y actividades comerciales.

Asimismo, la intervención fortalecerá la seguridad vial al brindar una pista en mejores condiciones, reduciendo el riesgo de accidentes y el deterioro prematuro de los vehículos. Este tipo de obras también contribuye a mejorar la conectividad entre distintos distritos de Lima, favoreciendo el desarrollo económico y la integración urbana. La recuperación de vías metropolitanas busca precisamente garantizar una movilidad más fluida y segura para la población.

Desde Invermet destacaron que la renovación de la avenida Universitaria forma parte de un conjunto de proyectos orientados a modernizar la infraestructura vial de la ciudad. Los vecinos esperan que, una vez culminados los trabajos, la vía ofrezca mejores condiciones de transitabilidad, mayor comodidad para peatones y conductores, y una mejor calidad de vida para quienes residen o circulan diariamente por esta importante zona de la capital.