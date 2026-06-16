¿Cuándo inician las vacaciones de julio 2026 para todos los colegios a nivel nacional, según Minedu?

Miles de estudiantes, padres de familia y docentes ya se preguntan cuándo comenzarán las esperadas vacaciones escolares de julio del 2026. En medio de este contexto, consulta el calendario oficial del Año Escolar 2026 que estableció el Ministerio de Educación (Minedu), en el que se detallan las fechas de los periodos lectivos, las semanas de gestión y el receso de mitad de año para las instituciones educativas del país.

¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares de julio 2026?

De acuerdo con el calendario aprobado por el Minedu, el segundo bloque de clases culminará el viernes 24 de julio del 2026. Posteriormente, del 27 de julio al 7 de agosto, se desarrollará el segundo bloque de semanas de gestión, periodo en el que los estudiantes no asistirán a clases mientras los docentes realizan labores de planificación, evaluación y organización institucional.

Minedu señaló que las vacaciones de medio año se llevarán a cabo del 27 de julio al 7 de agosto.

Los escolares retornarán a las aulas el lunes 10 de agosto del 2026, fecha en la que dará inicio el tercer bloque lectivo. Este cronograma aplica para las instituciones educativas públicas del país, mientras que los colegios privados pueden realizar ajustes en su calendario, siempre que respeten el número mínimo de horas pedagógicas establecido por el Minedu.

Minedu: ¿Cómo está organizado el calendario escolar 2026?

El Año Escolar 2026 contempla 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, distribuidas en cuatro bloques académicos. Las semanas de gestión permiten a directivos y docentes realizar actividades de planificación, capacitación y evaluación, sin la presencia de estudiantes en las aulas. Este esquema busca garantizar una mejor organización del proceso educativo durante todo el año escolar.

Bloques Duración Fechas 2026 Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 27 de julio al 7 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

Con la confirmación de estas fechas, las familias ya pueden planificar viajes, actividades recreativas o académicas durante el receso de mitad de año. Asimismo, el Minedu recomienda a las instituciones educativas informar oportunamente cualquier adecuación del calendario en casos excepcionales, siempre dentro de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.