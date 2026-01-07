Nuevo cronograma de vacaciones 2026: Minedu confirma fechas de descanso

Ya es oficial. El Ministerio de Educación (Minedu), confirmó cuál es el cronograma del año escolar 2026 en el Perú, mismo que tendrá una serie de cambios en comparación al año previo. En esta oportunidad, se incluye en el documento las fechas pedagócicas y vacaciones pactadas para los colegios públicos en el país. Todo ello se desarrollará de forma regular en un rango de 42 semanas.

Cronograma oficial de vacaciones escolares 2026 en Perú

Con la intención de reforzar al personal docente en el área pedagógica, el Ministerio de Educación estableció un cronograma oficial en el que los y las estudiantes podrán disfrutar de semanas de vacaciones. A continuación los rangos definidos:

Primer bloque de vacaciones 2026: del 18 - 22 de mayo

Segundo bloque de vacaciones 2026: del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque de vacaciones 2026: del 12 al 16 de octubre

Vacaciones de fin de año: desde el 19 de diciembre

Inicio y último día de clases 2026 en Perú

¡Atención, padres y madres de familia! Para el 2026, ya se estableció la fecha oficial de inicio y fin de clases. A continuación los días pactados por el Ministerio de Educación.

Inicio de clases 2026: Lunes 16 de marzo

Último día de clases 2026: Viernes 18 de diciembre.

¿Desde cuándo se puede realizar el trámite de matrícula virtual?

La matrícula virtual para el Año Escolar 2026 está disponible desde el 19 de enero de 2026, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu). Este trámite se realiza a través de la plataforma oficial de Matrícula Digital y está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo, así como a aquellos que desean cambiar de institución educativa pública.

El proceso permite a madres, padres y apoderados inscribir a los escolares de manera totalmente virtual, sin necesidad de acudir presencialmente al colegio. A través de la plataforma, se puede buscar instituciones por UGEL, distrito o nivel educativo, facilitando el acceso a una vacante disponible.