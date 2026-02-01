Nuevo sueldo docente 2026: ¿Cuánto ganan según escala magisterial y jornada laboral? Esto confirma MINEDU

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado cómo se organizará el nuevo salario para los docentes nombrados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. En este marco, se anunció el incremento de la Remuneración Integral Mensual (RIM), el cual beneficiará en todos los montos correspondientes.

Como se sabe, la medida se encarga de reconocer la ardua labor de todos los profesionales en el sector educación, mejorando sus condiciones laborales y optimizando la situación económica de más de 426 mil docentes durante lo que va del 2026.

De esta manera, se debe tener en cuenta que los docentes nombrados que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial, perciben sus remuneraciones en relación a la escala en la que se encuentren, por lo cual mientas más se ascienda, el pago mensual será mucho mayor también.

Docentes del Perú tendrán nueva remuneración por incremento del RIM / FOTO: MINEDU

La remuneración en una jornada de 30 horas parte de S/ 3,500.70 y llega hasta más de S/ 7,300 según la escala magisterial. Para el caso de laborar por 40 horas, los ingresos pueden llegar hasta S/ 9,800 en la octava escala. A continuación podrás conocer en qué cuánto queda cada nivel.

Beneficiarios del aumento de sueldo docente

Docentes nombrados de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.° 29944

Profesores contratados bajo el Contrato de Servicio Docente (Ley N.° 30328)

Directivos, jerárquicos y especialistas en educación que perciben asignaciones adicionales según su escala y funciones.

Escala salarial 2026 para docentes nombrados

En el caso de quienes cumplen sus funciones por 30 horas semanales:

Primera escala: S/ 3,500.70

Segunda: S/ 3,850.77

Tercera: S/ 4,200.84

Cuarta: S/ 4,550.91

Quinta: S/ 5,251.05

Sexta: S/ 6,126.23

Séptima: S/ 6,651.33

Octava: S/ 7,351.47

La remuneración de los docentes por 40 horas semanales de jornada, se basa en la siguiente lista: