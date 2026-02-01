0
EN VIVO
Cristal vs Garcilaso por Liga 1
EN DIRECTO
Previa Universitario vs ADT

Nuevo sueldo docente 2026: ¿Cuánto ganan según escala magisterial y jornada laboral? Esto confirma MINEDU

El MINEDU confirmó que los docentes peruanos podrán acceder a un nuevo monto en la remuneración, según las horas de jornada laboral.

Daniela Alvarado
MINEDU confirma el salario docente parra 2026
MINEDU confirma el salario docente parra 2026 | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado cómo se organizará el nuevo salario para los docentes nombrados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. En este marco, se anunció el incremento de la Remuneración Integral Mensual (RIM), el cual beneficiará en todos los montos correspondientes.

MINEDU: conoce cuándo terminan las vacaciones escolares

PUEDES VER: ¿Cuándo terminan las vacaciones escolares en 2026? Esto confirmó el MINEDU para colegios públicos

Como se sabe, la medida se encarga de reconocer la ardua labor de todos los profesionales en el sector educación, mejorando sus condiciones laborales y optimizando la situación económica de más de 426 mil docentes durante lo que va del 2026.

De esta manera, se debe tener en cuenta que los docentes nombrados que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial, perciben sus remuneraciones en relación a la escala en la que se encuentren, por lo cual mientas más se ascienda, el pago mensual será mucho mayor también.

MINEDU

Docentes del Perú tendrán nueva remuneración por incremento del RIM / FOTO: MINEDU

La remuneración en una jornada de 30 horas parte de S/ 3,500.70 y llega hasta más de S/ 7,300 según la escala magisterial. Para el caso de laborar por 40 horas, los ingresos pueden llegar hasta S/ 9,800 en la octava escala. A continuación podrás conocer en qué cuánto queda cada nivel.

Beneficiarios del aumento de sueldo docente

  • Docentes nombrados de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.° 29944
  • Profesores contratados bajo el Contrato de Servicio Docente (Ley N.° 30328)
  • Directivos, jerárquicos y especialistas en educación que perciben asignaciones adicionales según su escala y funciones.

Escala salarial 2026 para docentes nombrados

En el caso de quienes cumplen sus funciones por 30 horas semanales:

  • Primera escala: S/ 3,500.70
  • Segunda: S/ 3,850.77
  • Tercera: S/ 4,200.84
  • Cuarta: S/ 4,550.91
  • Quinta: S/ 5,251.05
  • Sexta: S/ 6,126.23
  • Séptima: S/ 6,651.33
  • Octava: S/ 7,351.47

La remuneración de los docentes por 40 horas semanales de jornada, se basa en la siguiente lista:

  • Primera escala: S/4.667,60
  • Segunda escala: S/5.134,36
  • Tercera escala: S/5.601,12
  • Cuarta escala: S/6.067,88
  • Quinta escala: S/7.001,40
  • Sexta escala: S/8.168,30
  • Sétima escala: S/8.868,44
  • Octava escala: S/9.801,96
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

  2. Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año

  3. Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano