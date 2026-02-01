- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Nuevo sueldo docente 2026: ¿Cuánto ganan según escala magisterial y jornada laboral? Esto confirma MINEDU
El MINEDU confirmó que los docentes peruanos podrán acceder a un nuevo monto en la remuneración, según las horas de jornada laboral.
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado cómo se organizará el nuevo salario para los docentes nombrados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. En este marco, se anunció el incremento de la Remuneración Integral Mensual (RIM), el cual beneficiará en todos los montos correspondientes.
PUEDES VER: ¿Cuándo terminan las vacaciones escolares en 2026? Esto confirmó el MINEDU para colegios públicos
Como se sabe, la medida se encarga de reconocer la ardua labor de todos los profesionales en el sector educación, mejorando sus condiciones laborales y optimizando la situación económica de más de 426 mil docentes durante lo que va del 2026.
De esta manera, se debe tener en cuenta que los docentes nombrados que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial, perciben sus remuneraciones en relación a la escala en la que se encuentren, por lo cual mientas más se ascienda, el pago mensual será mucho mayor también.
Docentes del Perú tendrán nueva remuneración por incremento del RIM / FOTO: MINEDU
La remuneración en una jornada de 30 horas parte de S/ 3,500.70 y llega hasta más de S/ 7,300 según la escala magisterial. Para el caso de laborar por 40 horas, los ingresos pueden llegar hasta S/ 9,800 en la octava escala. A continuación podrás conocer en qué cuánto queda cada nivel.
Beneficiarios del aumento de sueldo docente
- Docentes nombrados de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.° 29944
- Profesores contratados bajo el Contrato de Servicio Docente (Ley N.° 30328)
- Directivos, jerárquicos y especialistas en educación que perciben asignaciones adicionales según su escala y funciones.
Escala salarial 2026 para docentes nombrados
En el caso de quienes cumplen sus funciones por 30 horas semanales:
- Primera escala: S/ 3,500.70
- Segunda: S/ 3,850.77
- Tercera: S/ 4,200.84
- Cuarta: S/ 4,550.91
- Quinta: S/ 5,251.05
- Sexta: S/ 6,126.23
- Séptima: S/ 6,651.33
- Octava: S/ 7,351.47
La remuneración de los docentes por 40 horas semanales de jornada, se basa en la siguiente lista:
- Primera escala: S/4.667,60
- Segunda escala: S/5.134,36
- Tercera escala: S/5.601,12
- Cuarta escala: S/6.067,88
- Quinta escala: S/7.001,40
- Sexta escala: S/8.168,30
- Sétima escala: S/8.868,44
- Octava escala: S/9.801,96
- 1
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
- 2
Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año
- 3
Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90