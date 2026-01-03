0
Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año

El MINEDU ha dado a conocer los detalles sobre lo que será el AUMENTO de remuneraciones para los docentes que ejercen en el Perú.

Daniela Alvarado
MINEDU anuncia cambios en la escala magisterial
MINEDU anuncia cambios en la escala magisterial | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Con el inicio del 2026, uno de los temas que más interés genera entre los maestros del país es el nuevo sueldo docente, tanto para quienes forman parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) como para los profesores contratados.

El salario docente es un eje clave dentro de la política educativa, ya que no solo impacta en la economía de las familias, sino también en la revalorización de la labor del maestro a nivel nacional.

En este nuevo año, el Ministerio de Educación (Minedu) mantiene vigente la escala magisterial con montos diferenciados según nivel y jornada laboral, así como los pagos establecidos para los docentes contratados. Por ello, resulta fundamental conocer cuánto ganarán los maestros en 2026, de acuerdo con su modalidad de contratación y escala alcanzada.

Sueldo docente 2026 en la Carrera Pública Magisterial (CPM)

Los docentes nombrados que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial perciben una remuneración mensual basada en la escala magisterial en la que se encuentran y en una jornada laboral de 30 horas semanales. Para el 2026, los montos oficiales quedan de la siguiente manera:

Escala Magisterial - Sueldos mensuales

  • Primera escala: S/ 3,300
  • Segunda escala: S/ 3,630
  • Tercera escala: S/ 3,960
  • Cuarta escala: S/ 4,290
  • Quinta escala: S/ 4,620
  • Sexta escala: S/ 5,170
  • Séptima escala: S/ 5,940
  • Octava escala: S/ 6,930

Estos montos corresponden al sueldo base y pueden incrementarse con asignaciones adicionales, como cargos directivos, zona rural, frontera o bilingüismo, según corresponda.

¿Qué determina el sueldo de un docente de la CPM?

El ingreso mensual de los docentes nombrados depende de:

  • La escala magisterial alcanzada mediante el ascenso docente.
  • La jornada laboral (30 o 40 horas, según el cargo).
  • Bonificaciones y asignaciones especiales establecidas por ley.
  • A mayor escala, mayor remuneración, lo que incentiva la formación y evaluación continua del docente.

Sueldo de profesores contratados en 2026

Los docentes contratados, que no pertenecen a la CPM, también cuentan con un monto establecido para el 2026, el cual se calcula en función de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala.

Pago mensual para docentes contratados

El sueldo base es aproximadamente S/ 3,300. Este monto se aplica tanto a profesores de educación inicial, primaria y secundaria contratados por las UGEL y direcciones regionales de educación.

Diferencia entre docentes nombrados y contratados

  • Nombrados (CPM): acceden a ascensos, estabilidad laboral y aumentos progresivos por escala.
  • Contratados: perciben un sueldo fijo basado en la primera escala y no acceden a ascensos, aunque sí pueden postular a nombramiento.
