MINEDU 2026: ¿Cómo saber qué colegios tienen matrícula digital antes del término del plazo?

El Ministerio de Educación (MINEDU) inició con la matrícula digital el pasado 19 de enero, por tanto los padres de familia ya están en medio del proceso de inscripción con la finalidad de que sus menores no se queden sin la opción de obtener una vacante.

Aunque se reportaron algunos problemas durante el primer día de acceso, actualmente los apoderados ya pueden ingresar sin problema a la plataforma y así registrarse correctamente en los diferentes centros educativos que tienen disponible esta modalidad.

Padres de familia pueden registrar su matrícula digital en enero 2026 / FOTO: MINEDU

¿En qué colegios hay matrícula digital?

A continuación te dejaremos el listado completo de todas las instituciones que están habilitadas para hacer uso del trámite de la matrícula digital.

Lima Metropolitana, con colegios distribuidos en las UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Callao, a través de la UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao

Lima Provincias, en las UGEL de Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca

Arequipa, en UGEL Arequipa Norte, Sur y La Joya

Moquegua, en UGEL Ilo y Mariscal Nieto

Tacna, mediante la UGEL Tacna.

¿Hasta cuándo será la matrícula digital?

El servicio ya está plenamente disponible desde el 19 de enero y se extenderá hasta el próximo miércoles 28, garantizando el normal desarrollo del trámite para todas las familias interesados.

¿Quiénes pueden acceder a la matrícula digital?

Este proceso se dirige solo a menores que entran por primera vez a inicial, primero de primaria o primero de secundaria, y también a estudiantes que cambiarán de colegio o de región, y a quienes retoman estudios luego de una pausa.

LINK oficial del MINEDU

La plataforma autorizada del Minedu para realizar la matrícula es: https://matriculadigital.pe/ Desde esta plataforma, en la cual se puede crear un usuario, registrar al estudiante y seleccionar las instituciones educativas.