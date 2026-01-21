Minedu publica importante comunicado sobre el proceso de Matrícula Digital 2026: ¿qué pasó?

Desde el lunes 20 de enero, se habilitó el proceso de la Matrícula Digital 2026, permitiendo a los padres o apoderados inscribir alumnos a colegios públicos de manera virtual. Sin embargo, en el primer día de esta modalidad, se registraron fallas en la plataforma del Ministerio de Educación (Minedu).

Esta situación generó alerta entre las madres y padres de familia, puesto que, ante los inconvenientes, se abría la posibilidad de no realizar la solicitud de vacantes de manera correcta para el año escolar 2026. En tanto, el Minedu emitió un importante comunicado, brindando más detalles al respecto.

"En este primer día (19 de enero) se han registrado diversas intermitencias en el sistema, las cuales están siendo estabilizadas. En este sentido, comunicamos a los padres y madres de familia y tutores que el servicio estará plenamente disponible el día de mañana 20 de enero.", se precisó.

Comunicado del Minedu respecto al proceso de Matrícula Digital 2026.

Además, Minedu agregó que: "Al respecto, es necesario resaltar que el proceso de reserva de vacantes considera tres etapas: registro de solicitud de los padres de familia, que culmina el 28 de enero; a continuación, su validación y, finalmente, la asignación de la vacante por parte del director de la institución educativa."

"Aclaramos que las vacantes no se asignan por orden de ingreso a la plataforma ni por fecha ni hora de registro. Asimismo, alertamos a las familias que no se dejen sorprender por falsos tramitadores, y reiteramos que la matrícula es totalmente gratuita. El Minedu reafirma su compromiso de garantizar a los padres de familia las vacantes para todos los estudiantes que acceden a la educación pública.", puntualizó.

Cronograma de la Matrícula Digital 2026

El cronograma de la Matrícula Digital 2026 establece un calendario claro para realizar todo el proceso de inscripción virtual en los colegios públicos que participan de esta modalidad. Revisa las fechas clave para que tengas en cuenta los pasos de este trámite de solicitud de vacantes: