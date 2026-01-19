Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

Este 13 de enero, el Ministerio de Educación (Minedu) dio inicio al proceso para el destaque docente 2026, por lo que los maestros interesados deben presentar sus solicitudes, de acuerdo al cronograma. Por otro lado, también es importante conocer las plazas oficiales que se actualizaron recientemente.

Plazas para destaque docente 2026 del Minedu

Minedu dio a conocer cuáles son las plazas disponibles para el proceso de Destaque Docente 2026, dirigido a profesores nombrados que buscan un traslado temporal por necesidad institucional, unidad familiar o razones de salud. Revisa el listado en las regiones del país:

Minedu informó sobre el inicio del Destaque Docente 2026.

Es importante destacar que el cronograma de este proceso 2026 varía de fecha, de acuerdo al proceso. Los profesores que busquen renovar su destaque debieron ingresar sus solicitudes los días 13 y 14 de enero a través de la mesa de partes virtual o presencial de la UGEL o DRE de destino.

Mientras que los docentes que postulen al destaque por unidad familiar podrán presentar su trámite desde este lunes 19 al miércoles 21 de enero, precisando la causal correspondiente y adjuntando la documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos y el vínculo familiar.

¿Cuáles son los requisitos para postular al destaque docente 2026?

Para postular al Destaque Docente 2026, los interesados deben ser docentes nombrados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y encontrarse laborando de manera efectiva en su plaza de origen. Asimismo, deben acreditar la causal de destaque: necesidad institucional, unidad familiar o razones de salud, mediante la documentación correspondiente.

Por otro lado, no contar con sanciones administrativas vigentes y presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos por la UGEL o DRE de destino. Cumplir con estos requisitos permite acceder al traslado temporal sin perder la plaza original, conforme a la norma técnica emitida por el Ministerio de Educación (Minedu).