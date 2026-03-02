Las sensibles bajas del Barcelona ante Atlético: lesionados y sancionados para la Copa del Rey

Si el FC Barcelona quiere clasificar a la final de la Copa del Rey, primero tendrá que revertir el duro marcador de 4-0 frente a un contundente rival como lo es el Atlético de Madrid. Los blaugranas jugarán de locales, pero deben salir concentrados. Lamentablemente, no podrán contar con varios titulares habituales y se confirmó que serán bajas en el Camp Nou.

El FC Barcelona busca hacer historia este martes 3 de marzo cuando reciba al Atlético de Madrid por el partido de vuelta de la Copa del Rey. El marcador está en contra de los culés. Si bien recuperaron a Pedri, una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick, también se debe contar con las bajas que fueron confirmadas por el cuerpo médico.

Bajas del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid

La situación no será para nada sencilla para los blaugranas ya que se confirmó que Frenkie de Jong está lesionado. El holandés era uno de los pilares de Hansi Flick tanto en LaLiga como en la Champions League, pero ahora deberá ver el partido desde las gradas. Se espera que esté fuera de los entrenamientos entre cinco a seis semanas por una lesión en bíceps distal de la pierna derecha.

Asimismo, la lesión de Robert Lewandowski se informó como una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo durante el partido ante el Villarreal. "El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", explicaron en el comunicado médico.

Lewandowski quedó fuera del partido por la Copa del Rey.

De esta manera, el FC Barcelona no podrá contar con la presencia de Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Andreas Christensen y Gavi. Además, recordemos que Eric García fue expulsado por una dura falta a Álex Baena, por ende no podrá jugar el partido de vuelta.