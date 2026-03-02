- Hoy:
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en Nueva Jersey: persecución de ICE termina en CHOQUE MÚLTIPLE que dejó heridos, incluidos tres niños
Testigos relataron que un conductor, al intentar escapar de agentes del ICE, chocó contra varios autos, dejando a tres niños heridos en uno de ellos.
La tranquilidad de las calles de Newark, Nueva Jersey, se vio interrumpida abruptamente cuando una persecución de agentes del ICE terminó en un impactante choque múltiple, dejando a varios heridos, incluidos tres niños, según reportó Noticias Telemundo. Lo que comenzó como un intento de detención se convirtió en una escena caótica que generó miedo y confusión entre los residentes de la zona.
El gobierno local pidió a ICE aclarar lo sucedido y coordinarse mejor.
PUEDES VER: DURA NOTICIA para la economía de los inmigrantes: EL DRÁSTICO REQUISITO que Trump contempla exigir a los bancos de EE. UU.
Persecución de ICE termina en choque múltiple y deja a tres menores heridos en Newark
Según los informes, la mañana del 25 de febrero un vehículo que era perseguido por agentes del ICE aceleró por calles congestionadas, provocando que otros autos quedaran involucrados en un choque múltiple. Testigos describieron escenas de pánico y confusión, mientras padres y vecinos intentaban proteger a los niños que estaban cerca de la ruta de la persecución.
Entre los afectados había tres menores, quienes fueron trasladados a un hospital local con heridas de diversa gravedad. Los conductores y peatones que presenciaron los hechos relataron que nunca habían visto algo similar en la ciudad, describiendo la persecución como "extremadamente peligrosa" y "fuera de control".
Autoridades de Nueva Jersey reaccionan tras operativo de ICE
Tras el accidente, autoridades municipales y líderes comunitarios expresaron su alarma. El alcalde de Newark criticó la operación, señalando que "poner en riesgo a familias inocentes en zonas urbanas no puede ser parte de un protocolo de detención federal", citó Noticias Telemundo.
El incidente ha abierto un debate sobre la coordinación entre las agencias federales y las autoridades locales, así como sobre la necesidad de proteger la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los niños, durante operaciones de alto riesgo. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.
