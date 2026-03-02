¡Mucha atención! El horario de verano en Estados Unidos empezará el próximo 8 de marzo de 2026, fecha en la que la mayoría de los estados deberán adelantar sus relojes una hora a las 2:00 a.m. hora local. Vale mencionar que solo Arizona, con excepción de la nación indígena Navajo, y Hawái no forman parte de este ajuste. A continuación, todo lo que debes saber.

Cambio de horario 2026 en EE. UU.: en qué fecha se ajusta el reloj una hora

Según información de las autoridades y los medios internacionales, el horario de verano en el país de Trump iniciará el 8 de marzo de 2026. El ajuste se llevará a cabo a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes se adelantarán una hora, marcando las 3:00 a.m. en las zonas que implementan esta modificación.

Bajo esta normativa, el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, estableciendo un patrón que se repite anualmente.

Cambio de horario 2026 en EE. UU.: en qué fecha se ajusta el reloj una hora y qué estados lo aplican.

En marzo de 2026, los relojes se adelantarán una hora, siguiendo la conocida regla de "spring forward" (avanzar en primavera). Este ajuste se realizará a las 2:00 a.m., momento en el que el reloj saltará directamente a las 3:00 a.m., lo que resultará en la pérdida de una hora de sueño esa noche. Como consecuencia, se experimentará un amanecer más oscuro y un atardecer que se prolongará mucho más.

En tanto, en noviembre de 2026, se revertirá este cambio, ya que los relojes se atrasarán una hora, siguiendo la regla de "fall back" (retroceder en otoño). Con el ajuste en ese mes, se permitirá recuperar la hora perdida en marzo, restableciendo el horario habitual en el país.

¿Cuáles son los estados que ajustan sus relojes en EE. UU.?

La gran mayoría de los estados de EE. UU. realizan este ajuste en el horario de verano todos los años, lo que implica adelantar los relojes el 8 de marzo en esta oportunidad. Sin embargo, existen excepciones notables: Hawái y casi todo Arizona no realizan este ajuste, al igual que varios territorios, entre los que se encuentran Puerto Rico y Guam.

En el caso de Arizona, la única área que sí observa el horario de verano es la Nación Navajo. Otros territorios, tales como las Islas Vírgenes de EE. UU., Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte tampoco forman parte de este cambio horario.

¿Por qué existe este horario de verano?

El propósito principal de esta medida es poder maximizar la utilización de la luz natural en las horas de la tarde durante la temporada estival, al mismo tiempo que se busca mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, la efectividad de esta actualización continúa generando debate pese a su cumplimiento.