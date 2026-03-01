iPhone 18 Pro: cuándo sale, cuál será su precio y todas sus características filtradas en marzo 2026

El iPhone 18 Pro es uno de los teléfonos más esperados del 2026 por buenas razones, sobre todo por las grandes sensaciones que dejó su antecesor: el modelo 17 Pro. Por ello, no es de extrañar que diversos rumores como filtraciones apunten a varios que tendrán como objetivo mantener las expectativas de los usuarios.

iPhone 18 Pro, todos los rumores y filtraciones

Uno de los más recientes relacionados con el iPhone 18 Pro, es que este terminal estaría a poco de ingresar a la fase PVT, conocido también como "Prueba de Validación de Producto", siendo esta la etapa en la cual el dispositivo comenzaría a ser fabricado para testearlo en su diseño final, así como sus componentes y procesador de fabricación previo a la producción en masa.

Otra novedad de este dispositivo sería la inclusión del microprocesador A20 Pro, que en los hechos será el primero de la compañía estadounidense fabricado en un proceso de 2 nanómetros (nm), ello tendrá incidencia en la integración de una mayor densidad de transistores en el mismo espacio, traducido en más rendimiento y eficiencia brutal, lo que permitiría tener mayor autonomía.

La cámara fotográfica del iPhone 18 Pro, todo indica, estrenará un sensor con apertura variable, por lo que será capaz de ajustar físicamente cuanta luz llega al lente para que las fotografías respondan de la mejor manera a distintas condiciones de luz.

Como ya mencionamos en notas pasadas, la Dynamic Island tiene todas las credenciales para ser más pequeña y cambiar de lugar, ya que los sensores estarían alojados bajo la pantalla.

Los colores serían una novedad en el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, ya al dejar el titanio y apostar por el aluminio unibody, Apple tiene más chances de jugar con las tonalidades, por lo que el reemplazo del Naranja Cósmico sería el Rojo Intenso, o Vinotinto. Pero, no solo eso, pues se espera que el vidrio trasero tenga un color más parecido al resto del cuerpo

iPhone 18 Pro, cuál será su precio

Lo único real es que no hay certeza sobre los costos. Se sane que hay una crisis de alza de costos de componentes; sin embargo, Apple busca desplegar estrategias para evitar el aumento de precios en su versión de 256GB; sin embargo, los modelos con 512GB, 1TB y 2TB sí experimentarían alzas de costos.

iPhone 18 Pro, cuándo sale

Es mucho lo que se dice del lanzamiento de los nuevos iPhone 18; sin embargo, todo apunta de que la compañía seguiría apostando por el mes de septiembre para lanzar los modelos 18 Pro y 18 Pro Max, por lo menos, para una desmana y media después ponerla en venta oficial.

Pero, asimismo, se especula que para el primer semestre de 2027 se lanzarían el iPhone 18 base, el iPhone 18 Air, así como el iPhone 18e y el potencial iPhone 18 Fold.