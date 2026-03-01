- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cajamarca
- Universitario vs. Alianza Lima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Colo Colo vs U Chile
- Nacional vs Peñarol
- Liga Peruana de Vóley
El Honor Magic 7 Pro es el mayor secreto de la gama alta: panel OLED, Snapdragon 8 Elite, telefoto de 200MP y diseño elegante
Honor se está consolidando, poco a poco, como una de las marcas a tener en cuenta en el tope de gama con modelos muy competitivos. Su telefoto brilla con luz propia.
El segmento premium, prácticamente, está copado por Apple y Samsung, periféricamente está Xiaomi, pero mucho más atrás está Honor, marca china que está consolidada en la gama media, pero que en la gama alta pelea hacerse su propio lugar. Es por ello que el Honor Magic 7 Pro se mantiene como toda una acta de intenciones que potencia lo hecho en su generación anterior.
PUEDES VER: iPhone 18 Pro: cuándo sale, cuál será su precio y todas sus características filtradas en marzo 2026
Honor Magic 7 Pro, pantalla de altísimo nivel y con pura resistencia
Pesando 223 gramos, el Honor Magic 7 Pro tiene una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución de 2800 x 1800 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios, junto con 5000 nits de brillo máximo, a la vez de compatibilidad con contenido con Dolby Vision HDR.
En cuanto a la resistencia, este smartphone asiático nos ha dejado con la boca abierta, ya que su panel está protegido con Nano Crystal Shield para aguantar caídas e impactos violentos sobre superficies duras.
Asimismo, es resistente al polvo y al agua gracias a su certificación IP68/IP69, pero también con sus 5 estrellas SGS que refuerza su capacidad de soportar golpes, como brindarle un extra durabilidad.
Honor Magic 7 Pro, procesador Elite con autonomía y software muy competentes
Para estrenarse por todo lo alto, el Honor Magic 7 Pro fue lanzado con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que es toda una bestia para soportar acciones pesadas y videojuegos con gráficos extremos sin despeinarse, así como su RAM de 12GB/16GB con LPDDR5X, así como memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB con descargas UFS 4.0.
Su autonomía hace un buen trabajo, ya que su batería es de 5270mAh, así como carga rápida de 100W para estar listo en unos 30 minutos, a la vez carga inalámbrica de 80W. Su sistema operativo es MagicOS 9 basado en Android 15, potenciado con Honor AI (su propia inteligencia artificial), así como 7 años de actualizaciones para el software como para los parches de seguridad.
Honor Magic 7 Pro, cámaras con resultados impresionantes
Su apartado fotográfico es lo mejorcito con que cuenta este Honor Magic 7 Pro, el cual incluye un triple sensor trasero con cámara principal de 50 MP con apertura variable de f/1.4 y f/2.0, telefoto de 200 MP con zoom óptico 3X y apertura focal de f/2.6, con ultra gran angular de 50 MP con f/2.0 y frontal de 50 MP.
Honor Magic 7 Pro, precio en 2026
Si quieres comprar este 2026 el Honor Magic 7 Pro, entonces en el mercado internacional lo encuentras en unos US$665 dólares, mientras que en Perú en los 3,499 soles y en México desde los 29,999 pesos mexicanos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90