El Huawei Pura 70 es uno de los mejores celulares del mundo: bajó de precio, fotos con gran calidad y con servicios de Google

Hace unos 5 años Huawei era el único que competía y, en no pocas ocasiones, superaba a Apple y Samsung, pero desde las sanciones impuestas al gigante tecnológico chino durante el primer mandato de Donald Trump, la empresa ha sabido sortear los problemas y hoy su presencia en el mercado occidental crece cada vez más, siendo una muestra de ello el Huawei Pura 70.

Huawei Pura 70, pantalla y procesador

La marca china se las ha arreglado para mantenerse vigente en esta parte del mundo, pero desde 2024 los celulares de este fabricante están volviendo al radar de los especialistas, donde no pocos los ven como opción de compra, pese a la inconveniencia de no tener acceso oficial a los servicios de Google, pero en 2026 esto es mucho más fácil.

En ese caso, el Huawei Pura 70 nos trae un panel OLED LTPO de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+ de 2760 x 1256 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios con mucha fluidez en el desplazamiento, a la vez de protección anticaídas con Kunlun Glass y resistencia acuática con certificación IP68.

En cuanto al rendimiento, este teléfono consta del Kirin 90000S1 que, si bien está detrás de fabricantes en el tope de gama como Qualcomm o MediaTek, sí se desempeña bien con apps demandantes y algunos videojuegos. Su RAM es de 12GB, mientras que la ROM dispone de 256GB.

Huawei Pura 70, fotos y sistema operativo

Por su parte, la fotografía presente grandes avances con su triple cámara, con lente principal de 50 MP con apertura focal variable de f/1.4 a 4.0 con estabilización óptica, gran angular de 13 MP con f/2.2, teleobjetivo de 12 MP con apertura de f/3.4 con OIS y frontal de 13 MP.

La autonomía del Huawei Pura 70 nos trae batería de 4900mAh, junto con carga rápida de 66W con cable, carga inalámbrica de 50W, carga inalámbrica inversa de 7.5W (todo ello dentro de la caja). Asimismo, su software es EMUI 14.2 basado en Android 12 y con 4 años de actualizaciones de para el sistema operativo como los parches de seguridad. Ojo que ya se puede acceder a los servicios de Google por medio de aplicaciones como MicroG o Petal Search.

Huawei Pura 70, precio del 2026

En 2026, el precio del Huawei Pura 70 base tiene un precio actual de US$600 dólares, en tanto que en países como Perú su costo oscila en los 4,199 soles, en tanto que en México en los 10,000 pesos mexicanos.