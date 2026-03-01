El Vivo X300 Pro es el único celular que disputa con el Xiaomi 17 Ultra por la mejor cámara del mundo y no cuesta tan caro

Occidente ha quedado con la boca abierta con el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra, un celular premium que ha dejado en ridículo en cuanto a fotografía, rendimiento y autonomía a bestias tecnológicas como son el iPhone 17 Pro Max y el recién estrenado a nivel global Samsung S26 Ultra. Pero, existe un celular asiático que es el único, hasta ahora, que le reta al dispositivo chino en cuánto a las cámaras: se trata del Vivo X300 Pro, el cual ya se encuentra en varios países latinoamericanos, Perú entre ellos.

Vivo X300 Pro, asombroso apartado fotográfico

En cuanto al apartado fotográfico, la cámara principal consta de 50 MP con apertura focal de f/1.6 son tecnología ZEISS Sony Lytia 828, teleobjetivo de 200 MP con apertura f/2,67 con zoom óptico de 3.7X, así como gran angular de 50 MP con f/2.0 y frontal de 50 MP hecho por ZEISS.

En cuanto a la cámara principal, esta destaca por un rango dinámico muy amplio, dando resultados nítidos, con colores muy equilibrados. Eso sí, con un procesado algo agresivo, pero con tonos muy equilibrados. Con luz artificial rinde bien, a la vez de luz menos favorable. Ten en cuenta de que por defecto, la resolución predeterminada de las tomas salen a 12 MP, a no ser que uno lo modifique manualmente.

En zoom del angular va de 2X, 3X y hasta 10X, aunque el zoom óptico alcanza los 3,7X, es aquí donde los 200 MP brillan con luz propia con excelentes colores y nitidez brutal. Aquí se superan los diez aumentos y las instantáneas son muy buenas, incluso en los 100 aumentos.

Sobre el modo retrato, el Vivo X300 Pro tiene muchas opciones de personalización en el desenfoque, así como la posibilidad de editarlo posteriormente. Sin embargo, una de las pocas pegas de este modo es que tiende a suavizar las pieles, como dar un aspecto algo artificial en los colores.

El sensor frontal, por su parte, destaca por encima del resto por ser el único lente delantero en contar con tres aumentos focales. Tiene accesos directos para escoger el encuadre de nuestra preferencia. Sin embargo, pese a esto, la representación del color flaquea, inclusive, con luz diurna o buen iluminación, lavando mucho la toma.

Vivo X300 Pro, kit fotográfico

El Vivo X300 Pro, tal como los Xiaomi Ultra, incluye un kit fotográfico, el cual trae una funda con correa, empuñadura con botones físicos, batería integrada y teleobjetivo.

Cuando colocamos los accesorios, el Vivo X300 Pro se convierte en una cámara fotográfica real, contando con controles para disparar, hacer zoom, ajustar la exposición y grabar videos. De acuerdo a Xataka, el teleobjetivo genera dudas por su focal fija.

El teleobjetivo puede disparar en 200 milímetros, pero podemos llegar a los 1600 milímetros, pero en este último se sacrifica cierta calidad, pero con mucha nitidez como para leer un texto a simple vista. Pero, es cierto que no es para todos, ya que está enfocado a los amantes de la fotografía para exprimir todas sus capacidades.

Vivo X300 Pro, todas sus características

El Vivo X300 Pro tiene pantalla AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas de 2800 x 1260 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, con soporte para contenido con HDR10+ y Dolby Vision. Su rendimiento está potenciado con el MediaTek Dimensity 9500, RAM de 16GB, ROM 512GB.

Su batería es de 5440mAh para durar por más de un día, así como carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 40W. Su sistema operativo es OriginOS 6 basada en Android 16 con 5 años para actualizaciones en el software y 7 años para dar soporte a los parches de seguridad. No menor, es que cuenta con resistencia acuática con certificación IP68.