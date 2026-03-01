- Hoy:
El Xiaomi 15T Pro es mejor que el Samsung S26 y cuesta la mitad: AMOLED 1.5K, fotos Leica, video 4K/120fps y procesador robusto
Xiaomi sigue siendo el rey absoluto de la "gama alta barata" y este potente dispositivo lo prueba y con creces gracias a su alto nivel fotográfico como brutal rendimiento.
El Xiaomi 15T Pro es uno de los celulares más potentes de nuestros tiempos y su precio es muy accesible, es el rey de la gama alta económica, por lo que se alza como una mejor opción a ofertas en el tope de gama como el recientemente lanzado Samsung S26 base o el iPhone 17 básico.
PUEDES VER: ¿Samsung trabaja en el desarrollo del iPhone 18 Pro Max? Filtraciones dicen que sí y confirman novedades impresionantes
Xiaomi 15T Pro, por esto vale la pena en 2026
El Xiaomi 15T Pro cuenta con una poderosa pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 píxeles, así como 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco brutal de 144 hercios, 3200 nits de brillo máximo, compatibilidad con HDR10+, Dolby VIsion, audio potenciado con Dolby Atmos, protección anticaídas con Gorilla Glass 7i y resistencia acuática con IP68.
El MediaTek Dimensity 9400+ es su procesador, quizás el más potente en su rango de precio, el cual está acompañado de RAM de 12GB LPDDR5X, así como memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB con descargas en UFS 4.1. Su batería ha crecido respecto a la generación pasada con 5500mAh, con carga rápida de 90W y carga inalámbrica 50W.
Su sistema operativo es HyperOS 3 basado en Android 16 el cual se desenvuelve de forma sumamente fluida en todo tipo de escenario, además de contar con funciones de inteligencia artificial, así como 5 años de actualizaciones para dar soporte al software como a los parches de seguridad.
Su módulo fotográfico es grande y nos dará resultados exquisitos con su cámara principal de 50 MP que es un angular Angular Light Fusion 900 con apertura focal de f/1.6, telefoto de 50 MP con apertura f/3.0 y zoom óptico 5X, mientras su gran angular es de 12 MP con f/2.2 así como campo visual de 120 grados y un frontal de 30 MP con campo visual de 90 grados. Por su parte, el video también se desempeña bien, pero sin llegar a la cuasi excelencia de lo que puede alcanzar cualquier iPhone. Eso sí es capaz de grabar en 8K a 30 fps y, principalmente, a 4K a 120fps.
Xiaomi 15T Pro, precio en 2026
Por ello, nos nos cansamos de recomendar el Xiaomi 15T Pro, un terminal todoterreno para usuarios exigentes, pero que no desean gastar una millonada en una teléfono de altas prestaciones. En la actualidad, su precio en el mercado internacional ronda los US$620 dólares, mientras que en Perú está en los 2,899 soles y en México en unos 18,999 pesos mexicanos.
