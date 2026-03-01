¿Vale la pena comprar el Motorola G75 5G en 2026? chip Snapdragon, RAM de 8GB y resistencia grado militar

Si quieres un celular para regalar o una con buenas prestaciones, pero con precio de ganga, entonces el Motorola G75 5G es lo que necesitas en tu vida, ya que te dará un funcionamiento muy estable en su uso rutinario, pero también está bien protegido, siendo resistente a todo tipo de condiciones extrema.

Motorola G75 5G. características y especificaciones

Con 205 gramos, el Motorola G75 5G trae una pantalla IPS LCD de 6,78 pulgadas con resolución FullHD+, así como 100 nits de brillo máximo, pero protegido con certificación militar MIL-STD-810H para aguantar el las caídas, golpes, pero también al agua, temperaturas elevadas, fríos extremos y fuertes presiones.

Por su parte, el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 es su chip, uno que rinde muy bien con tareas demandantes, pero también con ciertas videojuegos, aunque no es su especialidad. Su RAM es de 8GB con LPDDRX, así como memoria interna de 256GB con descargas UFS 2.2, pero expandible con tarjeras microSD.

Por su parte, tiene batería de 5000mAh para durar casi todo un día, así como carga rápida de 30W, a la vez de inalámbrica de 15W. Por su parte, Android 14 casi puro es su sistema operativo, contando con actualizaciones para software y parches de seguridad de 5 años.

Sus cámaras no destacan, es la verdad, pero al menos te darán resultados decentones. Su lente principal es de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y sensor frontal de 16 MP. Eso sí, puedes grabar clips de video hasta los 4K a 30fps, algo muy infrecuente en este rango de precio.

Motorola G75 5G, precio en 2026

El Motorola G75 5G, pese a tener 2 años en el mercado, por un costo por debajo de su precio de lanzamiento vale la pena este 2026, ya que en el mercado internacional lo encuentras desde los US$210 dólares, mientras que en países como Perú ronda los 759 soles y en México a partir de los 3,500 pesos mexicanos.