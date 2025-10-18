- Hoy:
Cómo saber quién está conectado al wifi de mi casa
Si sientes que tu conexión es inestable o se ha vuelto lenta, puede que tengas 'intrusos' que están colgados a tu Wifi. Así puedes saberlo en 3 pasos.
Tener una conexión a Internet se ha vuelto indispensable en un hogar moderno, puesto que actualmente la mayoría de tareas requieren de una conexión constante a la red. El Wifi también se ha convertido en una necesidad, puesto que con este tipo de tecnología se pueden conectar teléfonos, tablets, Smart TV y hasta algunos artefactos Smart.
Sin embargo, en algunos casos la red Wifi puede ser vulnerada y utilizada por otras personas que no están autorizadas. Cuando esto ocurre, existe una forma de poder conocer quién está conectado de forma ideal y expulsar a los 'ladrones' de red.
PUEDES VER: ¿Tienes alguna de estas 5 aplicaciones? Elimínalas de inmediato si quieres proteger tu cuenta de banco y evitar estafas
Para saber quién está conectado a tu red WiFi sin tu permiso, deberás acceder a la configuración del router. Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos desde una computadora:
- Ingresar a la dirección IP del router en el navegador web. Este usualmente es 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1. Iniciar sesión con el usuario y contraseña. Si nunca los cambiaste, suelen ser "admin" en ambos campos; se puede consultar el sticker del router o el manual para confirmarlo.
- Buscar una sección llamada "Dispositivos conectados", "Clientes DHCP" o similar. Ahí se verá una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y en algunos casos, el nombre del dispositivo.
¿Qué hacer si encuentras un intruso?
Lo mejor que puedes hacer es cambia la contraseña del WiFi inmediatamente (usa una clave larga con letras, números y símbolos). Activa el cifrado WPA2 o WPA3, te recomendamos NUNCA usar WEP.
Desactiva el WPS, ya que facilita accesos no deseados. Si quieres aún más seguridad, crea una red para invitados y mantén la principal solo para tus dispositivos.
