Yape te regala DESCUENTO de S/600 para comprar este Honor con procesador TOP, cámara 200MP y 5300 mAh
El Honor 400 es uno de los teléfonos mejor diseñados del 2025 y ahora puedes comprarlo con un gran descuento por Yape. Así podrás obtener esta promoción exclusiva.
A pocos días de iniciar el año 2026, miles de usuarios buscan renovar sus teléfonos y uno de los equipos más recomendados es el Honor 400, un smartphone de alta capacidad, que acaba de recibir un descuento exclusivo de 600 soles por Yape.
Por si no lo sabes, ahora podrás comprar diferentes smartphones de distintas marcas con descuentos exclusivos, pero por tiempo limitado, solo por App del BCP. Una de las mejores ofertas del año es precisamente la del Honor 400, un equipo premium que puede ser tuyo por una mínima inversión.
PUEDES VER: Comienza el 2026 con este poderoso Honor con 256GB, batería de 5300 mAh y precio reducido en Yape
Y es que si bien el precio real del Honor 400 es de 2299 soles, ahora podrás adquirirlo por solo 1699 soles, es decir que tendrás un descuentazo de 600 soles, pero solo si haces esta adquisición por el aplicativo morado.
¿Cómo funciona? Ingresa a Yape y busca la 'Tienda virtual'. Luego en la parte central, ubica los Celulares y finamente, en la 'lupita' bucar el modelo "Honor 400". Ya solo queda agregarlo al carrito o hacer la compra directa.
Precio del Honor 400 i
Recuerda que el dinero del precio se debitará de tu cuenta personal y el producto te llegará en un plazo de 24 a 48 horas.
¿Qué características tien el Honor 400? Este gama media alta tiene pantalla OLED de 6.55 pulgadas con 120Hz y 5000 nits. El procesador Snapdragon 7 Gen 3, 8GB de RAM, 512GB y batería de 5300 mAh y cámara de 200MP con calidad 4K.
