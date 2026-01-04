Yape se alista para el Mundial 2026 y lanza DESCUENTO de 850 soles para comprar Smart TV 4K de 55 pulgadas

Este 2026 es un año importante para los fanáticos del fútbol, puesto que la FIFA organiza la nueva edición del Mundial de fútbol, un evento internacional en el que las selecciones de diferentes países compiten para demostrar quién juega mejor al futbol.

Miles de peruanos se alistan para mirar los partidos de esta competencia y es por ello que las ventas de Smart TV aumentarán en los siguientes meses. Yape, la aplicación del BCP, quiere que renueves tu viejo televisor y por ello ha lanzado una oferta especial para comprar uno de los mejores equipos de la marca LG.

Y es que LG tiene en su catálogo un Smart TV con calidad UHD 4K de 55 pulgadas, el cual te ofrece un chip con Inteligencia Artificial y Thinq AI para mejorar las imágenes que se proyectan en dicho televisor.

Lo mejor de este Smart TV de LG es que si bien tiene un precio de 2199 soles, lo podrás comprar en Yape a solo 1349 soles, es decir que podrás aprovechar el descuento de 850 soles que la App del BCP ofrece por tiempo limitado.

Este es el precio del Smart TV de LG. Foto: captura

Para acceder a esta promoción de Yape, solo deberás ingresar al aplicativo 'morado', buscar la 'Tienda virtual' y ubicar los Smart TV. Este es el Televisor LG 55'' Smart UHD 4K Thinq AI 55UA7300PSB, por el cual solo deberás pagar 1349 soles, ya incluye el descuento.

Lo mejor de todo es que el precio de este Smart TV se debitará de cuenta de Yape ay además el producto te llegará a la puerta de tu casa en un periodo de entre 24 a 48 horas. ¿Qué te parece?