Este Motorola de alto rendimiento con pantalla 120Hz, Snapdragon y 5000 mAh solo cuesta 500 soles en Yape

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y esto no solo se debe a la facilidad que ofrece para transferir y recibir dinero. Y es que desde hace algunos meses, la App morada ofrece una 'Tienda virtual' en la que podrás comprar ofertas en diferentes restaurantes y adquirir diferentes artículos como laptops, Smart TV y hasta celulares inteligentes de diferentes marcas.

¿Estás pensando renovar tu teléfono para Año Nuevo 2026? Si es así tu momento ha llegado, puesto que ahora podrás tener el poderoso Motorola G53, uno de los equipos mejor diseñados del 2024 con un descuento de 120 soles.

Si bien el Motorola G53 tiene un precio de 699 soles, solo deberás pagar 579 soles si es que lo compras directamente desde el aplicativo Yape del BCP. ¿Cómo consigo esta promo? Aquí te enseñamos la forma de hacerte con este descuento exclusivo.

Para comprar este potente gama media de Motorola solo basta con entrar al Yape, buscara la 'Tienda virtual' y ubicar las promociones de celulares. El Motorola G53 está con descuento de 17%, pero solo hasta el 31 de diciembre.

Si decides comprar el Motorola G53, el dinero se debitará de tu saldo en Yape o BCP y finalmente el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas. Recuerda que el BCP garantiza que tus compras sean 100% seguras.

¿Qué características tiene el Motorola G53? Este gama media llega con pantalla LCD de 6.5 pulgadas con 120Hz, un procesador Snapdragon 480, 8GB de RAM, 128GB de memoria, doble cámara 50MP y batería de 5000 mAh con carga de 10W. Sin duda una buena alternativa por el precio que maneja.