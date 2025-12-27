- Hoy:
Triple cámara de 108MP, pantalla 120Hz, 5110 mAh y procesador TOP: este Xiaomi con descuento de 240 soles en Yape
El Redmi Note 14 es uno de los teléfonos más equilibrados y baratos que puedes comprar por Yape. No necesitas gastar una fortuna por un equipo TOP.
Si bien Xiaomi tiene en su catálogo alguno de los teléfonos más potentes del mundo, con el Xiaomi 15T Pro, el Xiaomi POCO F8 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que también tiene modelos baratos que resaltan por su amplio rendimiento y bajo precio.
Este es el caso del Redmi Note 14, un teléfono con amplia performance que acaba de llegar de oferta por Yape, la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP). Por si no lo sabes, en la App morada podrás comprar diferentes teléfonos con descuentos exclusivos.
iPhone 17 Pro Max: cómo comprar el teléfono más potente de Apple con 1300 soles de descuento en Yape
Si te gusta el Redmi Note 14, ahora podrás tener un descuento de 240 soles para comprar este teléfono de Xiaomi por el Yape. ¿No lo crees? Te enseñamos cómo conseguirlo con promoción por este aplicativo.
Para comprar el Redmi Note 14 en Yape, entonces deberás ingresar al aplicativo, buscar la Tienda virtual y finalmente ubicar el teléfono de Xiaomi. Lo mejor de todo es que el precio se debitará de tu saldo disponible y además el producto llegará hasta la puerta de su casa.
Este es el precio del Redmi Note 14 en Yape. Foto: captura.
¿Qué características tiene el Redmi Note 14 de Xiaomi? Su pantalla de tipo AMOLED con 6.67 pulgadas con 120Hz, procesador Mediatek Helio G99 Ultra, además de 8GB de RAM, 256GB de memoria y triple cámara de 108MP, además de una batería de 5110 mAh con carga de 33W.
