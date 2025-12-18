Yape ofrece descuento de 500 soles para comprar el iPhone más potente: tiene cámaras 4K, chip avanzado y 256GB

Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados en el mundo tecnológico, puesto que tiene cámaras con alta resolución, procesadores avanzados y un sistema operativo propio que te otorga una gran fluidez y comodidad.

Sin embargo, los iPhone de Apple son algo costosos, por lo que no cualquier usuario puede presumir tener uno, mucho más si se trata de la versión PRO y Pro Max. Para septiembre de este 2025, la firma de la manzana mordida presentó uno de sus mejores teléfonos, el iPhone 17, y ahora lo podrás comprar con descuento de 500 soles en Yape.

¿Sabías que Yape no solo sirve para recibir o transferir dinero, sino que ahora también te permite comprar algunos productos desde su 'Tienda virtual? Sí, así como lo lees, el aplicativo 'morado' ofrece grande descuentos en diferentes productos como laptops, tabletas, computadoras, televisores y hasta celulares.

Si estás pensado comprar el iPhone 17 que llega con 256GB de memoria, 8GB de RAM y doble cámara de 48MP, entonces estás de suerte puesto que en Yape podrás conseguir este modelo por 3699 soles, lo que significa un descuento de 500 soles de su precio original, el cual es de 4199 soles.

Precio del iPhone 17 en Yape. Foto: composición

Para comprar este iPhone 17 por Yape, solo deberás ingresar al aplicativo, buscar el modelo de Apple y hacer el pago respectivo. Recuerda que el dinero se debitará de tu saldo disponible y el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el iPhone 17? La pantalla de este Apple es de 6.3 pulgadas con tecnología OLED, 120Hz y 3000 nits de brillo. Su procesador es el Apple Bionic A19, con 8GB de RAM, 512GB y batería de 3692 mAh con carga de 40W. Por si fuera poco, tiene dos lentes de 48MP: principal y gran angular.