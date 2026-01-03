Galaxy S26 Ultra: precio y fecha OFICIAL de la llegada del teléfono más TOP de Samsung con cuádruple cámara 8K

Este domingo 4 de enero, Samsung hará la presentación oficial de uno de sus teléfonos más POTENTES para este 2026, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono diseñado en Titanio y que no solo contará con el chip AVANZADO sino que posee cámaras de primer nivel.

A pocas horas de la llegada de esta fecha tan importante, se ha filtrado en redes sociales como X y Weibo, el diseño de este Galaxy S26 Ultra, las características que tendrá y el precio de lanzamiento. ¿Quieres conocer a este nuevo smartphone? Aquí todos los detalles ya revelados.

El diseño de este Galaxy S26 Ultra tendrá bordes mucho más redondeados. Tendrá armadura de titanio y un agujero para su S-Pen, el cual se dice que nuevamente tendrá Bluetooth.

La pantalla de este Samsung es de 6.9 pulgadas con tecnología AMOLED, un brillo máximo de 3000 nits y 120Hz e tasa de refresco. El Galaxy S26 Ultra solo tiene un grosor de 7.9 mm y será bastante ligero.

Si hablamos de potencia, este Galaxy S26 Ultra no es nada recatado. Tiene en su núcleo al potente Snapdragon 8 Elige Gen 5 by Galaxy, 16GB de RM, 256GB/512GB/1TB/2TB de memoria, además de una batería de 5200 mAh con carga de 60W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Así es el Galaxy S26 Ultra de Samsung. Foto: X

Pero, el apartado más importante de este Galaxy S26 Ultra es su juego de cámaras: tenemos un sensor de 200MP, gran angular de 50MP, Telefoto de 50MP, Telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Los videos pueden tener resolución 8K a 30fps y 4K a 60fps y 120fps.

¿Qué precio tendrá el Galaxy S26 Ultra? Se estima que su precio llegue a costar 1500 dólares o 1700 dólares. Sin duda será algo costoso, pero es más económico que un iPhone 17 Pro Max cuyo precio puede llegar a los 2000 dólares.