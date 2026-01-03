- Hoy:
Galaxy S26 Ultra: precio y fecha OFICIAL de la llegada del teléfono más TOP de Samsung con cuádruple cámara 8K
Ya es OFICIAL. El Galaxy S26 Ultra de Samsung no solo llega con el Snapdragon más avanzado, sino cámaras TOP, mejor batería y diseño renovado.
Este domingo 4 de enero, Samsung hará la presentación oficial de uno de sus teléfonos más POTENTES para este 2026, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono diseñado en Titanio y que no solo contará con el chip AVANZADO sino que posee cámaras de primer nivel.
A pocas horas de la llegada de esta fecha tan importante, se ha filtrado en redes sociales como X y Weibo, el diseño de este Galaxy S26 Ultra, las características que tendrá y el precio de lanzamiento. ¿Quieres conocer a este nuevo smartphone? Aquí todos los detalles ya revelados.
El diseño de este Galaxy S26 Ultra tendrá bordes mucho más redondeados. Tendrá armadura de titanio y un agujero para su S-Pen, el cual se dice que nuevamente tendrá Bluetooth.
La pantalla de este Samsung es de 6.9 pulgadas con tecnología AMOLED, un brillo máximo de 3000 nits y 120Hz e tasa de refresco. El Galaxy S26 Ultra solo tiene un grosor de 7.9 mm y será bastante ligero.
Si hablamos de potencia, este Galaxy S26 Ultra no es nada recatado. Tiene en su núcleo al potente Snapdragon 8 Elige Gen 5 by Galaxy, 16GB de RM, 256GB/512GB/1TB/2TB de memoria, además de una batería de 5200 mAh con carga de 60W por cable y 25W de forma inalámbrica.
Así es el Galaxy S26 Ultra de Samsung. Foto: X
Pero, el apartado más importante de este Galaxy S26 Ultra es su juego de cámaras: tenemos un sensor de 200MP, gran angular de 50MP, Telefoto de 50MP, Telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Los videos pueden tener resolución 8K a 30fps y 4K a 60fps y 120fps.
¿Qué precio tendrá el Galaxy S26 Ultra? Se estima que su precio llegue a costar 1500 dólares o 1700 dólares. Sin duda será algo costoso, pero es más económico que un iPhone 17 Pro Max cuyo precio puede llegar a los 2000 dólares.
