Galaxy S23 Ultra: qué precio tiene en 2026 el teléfono premium de Samsung con chip GAMER y cámaras de 200MP

En solo algunas semanas, Samsung realizará su famoso Galaxy Unpacked 2026 y con ello presentará de forma oficial su nuevo Galaxy S26 Ultra, su teléfono más TOP, el cual no solo llegará con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 by Galaxy, sino que también un juego de cámaras mucho más grande y con calidad cinematográfico.

Sin embargo, pese a que millones de usuarios desearían tener este equipo premium, se estima que costará entre 1500 a 2000 dólares americanos, por lo que muchos están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas. Este es el caso del Galaxy S23 Ultra, un teléfono que si bien tiene algunos años en el mercado, sigue vigente.

¿Qué características tiene el Galaxy S23 Ultra? Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Victus 2.

¿Qué procesador y memoria tiene el teléfono de Samsung? Pues bien, en este caso tenemos un chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB y 1TB de memoria, además de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra de Samsung. Foto: Xataka

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy S23 Ultra es su juego de cámaras: lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. Podrás gabar videos en 4K a 60fps y 8k a 30fps. Además, las fotografías salen en alta calidad tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra en 2026? Actualmente este potente Samsung ha bajado su precio al mínimo y podrás tenerlo por 2159 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 600 dólares.