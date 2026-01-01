Empieza el 2026 con este gama alta de Samsung que tiene procesador TOP, cámaras que graban en 8K y precio reducido

Acaba de empezar el año 2026 y es por ello que miles de personas se alistan para recibir esta nueva etapa con un renovado teléfono, el cual no solo sirva para tomar las mejores fotografías, sino también ofrezca el mejor rendimiento posible.

Si buscas un smartphone de gran calidad y precio que pertenezca a la familia de Samsung, entonces el Galaxy S25 Fan Edition (FE) será la mejor alternativa para este 2026. ¿Por qué? Este dispositivo Android es clave puesto que tiene cámaras con calidad 8K y un rendimiento más que eficiente. ¿Quieres conocer más? Aquí todo al respecto.

Galaxy S25 Fan Edition: ficha técnica detallada

Para iniciar con este análisis del Galaxy S25 Fan Edition, debes saber que este moderno teléfono es de gama alta económica o gama media-alta. Es por ello que sus características serán muy resaltantes.

En primer lugar, debes saber que este teléfono de Samsung llega con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2340 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas Gorilla Glas Victus+.

Si hablamos de potencia, este Samsung llega con el Exynos 2400, 12GB de RAM, 512GB y una potente batería de 4900 mAh ccon carga de 45 por cable y 25W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S25 Fan Edition. Foto: Xataka

Pero, el atributo más importante de este Galaxy S25 Fan Edition es su juego de cámaras, conformado por 3 sensores: 50MP, telefoto de 12MP, gran angular de 8MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino también en 8K a 30fps.

Lo mejor de todo, es el precio ya que si bien el Galaxy S25 Fan Edition debutó con un precio de 3200 soles, actualmente lo puedes comprar por 2500 soles. Esto significa que su precio ha bajado en 700 soles. Es uno de los mejores equipos para este 2026.